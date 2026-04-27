Раскрыт способ обезопасить российскую историю от искажений

Противники России используют историю для оказания политического давления на страну, рассказал NEWS.ru историк Артем Драбкин. По его словам, нивелировать это и защитить общество от искажений можно только превосходящим производством собственного исторического контента.

Единственный способ нивелировать давление — создавать свой собственный контент. Нужно чужое топить в нашем информационном потоке. Создавать поток в виде книг, видеороликов, лекционных курсов, направленный на разную аудиторию, но в котором любые вражеские ролики просто утонут. А бороться с этим запретами бессмысленно, — сказал Драбкин.

