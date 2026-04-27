27 апреля 2026 в 20:09

Раскрыт способ обезопасить российскую историю от искажений

Историк Драбкин: отечественный контент обезопасит РФ от исторических искажений

Противники России используют историю для оказания политического давления на страну, рассказал NEWS.ru историк Артем Драбкин. По его словам, нивелировать это и защитить общество от искажений можно только превосходящим производством собственного исторического контента.

Единственный способ нивелировать давление — создавать свой собственный контент. Нужно чужое топить в нашем информационном потоке. Создавать поток в виде книг, видеороликов, лекционных курсов, направленный на разную аудиторию, но в котором любые вражеские ролики просто утонут. А бороться с этим запретами бессмысленно, — сказал Драбкин.

Ранее стало известно, что с 20 мая начнется прием заявок на участие во II Международной литературной премии в области научной фантастики «История будущего». Ее призовой фонд в этом году составит более 6 млн рублей. Конкурс учрежден Фондом содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив «Атом» под эгидой госкорпорации «Росатом». Премию проведут в четырех номинациях: «Лучший рассказ», «Лучший рассказ для детей и подростков», «Лучший рассказ на иностранном языке» и «Лучшая сценарная заявка».

Павел Воробьев
