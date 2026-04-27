Международная литературная премия «История будущего» стартует в мае

II Международная литературная премия в области научной фантастики «История будущего» 20 мая откроет прием заявок на участие. Призовой фонд в этом году составит более 6 млн рублей. Конкурс учрежден Фондом содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив «Атом» под эгидой госкорпорации «Росатом».

Нам нужны новые образы будущего. В отличие от мрачных антиутопий и технологических триллеров, заполонивших экраны и книжные полки, Премия ищет позитивные, созидательные сценарии. Такие, которые заставят молодых инженеров создавать, а писателей — мечтать по-крупному, — отметил директор департамента коммуникаций ГК «Росатом» Андрей Тимонов.

Премию проведут в четырех номинациях: «Лучший рассказ», «Лучший рассказ для детей и подростков», «Лучший рассказ на иностранном языке» и «Лучшая сценарная заявка». На конкурс примут работы, которые ранее нигде не были опубликованы. Премия нацелена на популяризацию жанра научной фантастики и современных достижений науки и техники, а также укрепление международных связей и обмен опытом.

В прошлом году в премии приняли участие свыше 2,5 тыс. авторов не только из России, но и из стран Африки, Азии, Южной Америки и Европы. Заключительный этап прошел в музее «Атом» на ВДНХ — одном из лучших технологических музеев мира. Произведения финалистов стали доступны читателям на платформе «Литрес».