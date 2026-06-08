Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 13:34

Песков обвинил Запад в двуличии в вопросе Украины

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на двуличие западных стран, которые, декларируя мирные намерения, одновременно акцентируют помощь Киеву в производстве вооружений. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля в МАКСе, сложно представить, как сейчас можно договариваться с Киевом.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что в нынешних условиях, на фоне террористических и преступных действий Украины, направленных в том числе против детей, вести переговоры крайне затруднительно. Представитель Кремля также указал на нелогичность позиции французского президента Эмманюэля Макрона, британского премьера Кира Стармера и немецкого канцлера Фридриха Мерца.

И Макрон, и Стармер, и Мерц пытаются говорить о мире, и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны. Это ли не является непоследовательностью речи, и не это ли лучшим образом демонстрирует истинные намерения европейских столиц, — сказал Песков.

Ранее депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ), находящиеся с визитом в России, призвали к новым форматам диалога между Россией и ЕС. Они предложили отказаться от ставки на эскалацию.

Власть
Дмитрий Песков
Украина
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны сообщили о масштабной атаке дронов ВСУ на Россию
Москвич сжег машину девушки после расставания
«Герань» потопила патрульный катер ВСУ в Черном море
Врач ответила, чем опасно чрезмерное употребление шашлыка
Продюсер объяснил, как Варнава и Галкин попали на одну вечеринку
На границе с Крымом возобновили движение для легковушек
Раскрыт размер нового европейского транша Украине
Врачи раскрыли, когда выпишут раненную в Старобельске девушку
Психолог ответила, может ли ребенок жить с отцом вместо матери
Польша откроет новую погранзаставу
Развожаев поручил обеспечить топливом тяжелобольных севастопольцев
Пользователи крупнейшего банка столкнулись со сбоями из-за DDoS-атаки
«Уничтожат Израиль»: шок-пророчество Жириновского о евреях уже сбывается?
Токсиколог перечислил признаки отравления репеллентами
В Астрахани пожаловались на массовое нашествие мошек
Стало известно, какие напитки чаще всего выбирали гости ПМЭФ в 2026 году
Катя Лель высказалась о перезапуске музыкального проекта «Фабрика звезд»
Россиянам посоветовали не ездить в Израиль до прояснения ситуации
Пик жары до +31 сменится тропическими ливнями: прогноз погоды в Москве
Над Москвой сбили еще один беспилотник
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.