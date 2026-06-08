Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на двуличие западных стран, которые, декларируя мирные намерения, одновременно акцентируют помощь Киеву в производстве вооружений. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля в МАКСе, сложно представить, как сейчас можно договариваться с Киевом.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что в нынешних условиях, на фоне террористических и преступных действий Украины, направленных в том числе против детей, вести переговоры крайне затруднительно. Представитель Кремля также указал на нелогичность позиции французского президента Эмманюэля Макрона, британского премьера Кира Стармера и немецкого канцлера Фридриха Мерца.

И Макрон, и Стармер, и Мерц пытаются говорить о мире, и одновременно акцентируют свои намерения содействовать киевскому режиму в производстве новых видов вооружений для продолжения войны. Это ли не является непоследовательностью речи, и не это ли лучшим образом демонстрирует истинные намерения европейских столиц, — сказал Песков.

Ранее депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ), находящиеся с визитом в России, призвали к новым форматам диалога между Россией и ЕС. Они предложили отказаться от ставки на эскалацию.