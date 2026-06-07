«Я в любви тебе признался бы»: как в Москве орудовал «Джек-потрошитель»

«Я в любви тебе признался бы»: как в Москве орудовал «Джек-потрошитель»

В Москве маньяк знакомился с женщинами, представляясь высокопоставленным военным, а затем насиловал, грабил и убивал их. В прессе злодея прозвали «московским Джеком-потрошителем». Ему приписывали множество кровавых эпизодов, но в реальности все оказалось иначе. Что известно об убийце, как его задержали и какой вынесли приговор — в материале NEWS.ru.

Что известно о серии убийств в Москве

Жертвами «московского Джека-потрошителя» становились женщины, с которыми он знакомился, представляясь воином-«афганцем», полковником или подполковником. Маньяк заманивал жертв в безлюдные места, где насиловал, истязал и убивал ножом, после чего забирал у них драгоценности. Душегуб связывал руки некоторым девушкам их же бюстгальтерами.

По одним данным, убийства и изнасилования происходили в 1987–1990 годах, по другим — только в 1990-м. Изначально маньяку приписывали около 20 убийств, но в итоге число эпизодов сократилось до девяти, совершенных якобы за два месяца.

Следствию удалось доказать причастность мужчины только к двум убийствам, совершенным в июле и августе 1990 года, а также к шести нападениям, после которых жертвы выжили. Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», некоторым потерпевшим удалось уцелеть благодаря случайным прохожим, появление которых мешало злодею довести задуманное до конца: он наносил жертве несколько колото-резаных ран и убегал прочь

Как сыщики поймали «московского Джека-потрошителя»

Приметы преступника сообщила милиции одна из потерпевших. Девушка заявила, что незадолго до нападения была в одном из видеосалонов. На рубеже 1980-х и 1990-х в таких заведениях посетителям показывали зарубежные фильмы на видеокассетах.

Преступник в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

На киносеансе девушка познакомилась с молодым мужчиной, предложившим ей прогуляться по вечерней Москве. Проводив девушку, незнакомец пригласил ее на встречу на следующий день. Во время повторного «свидания» он напал на нее, собираясь изнасиловать. Судя по описаниям пострадавшей, маньяк, который еще несколько минут назад выглядел галантным мужчиной, стал корчить безумные гримасы, размахивать ножом и хрипеть.

Девушка смогла вырваться и убежать. Вскоре она обратилась в милицию, где по ее словам составили фоторобот преступника и его описание: «Мужчина в возрасте 30–35 лет, худощавого телосложения, среднего роста. Волосы темные, нос прямой. Носит джинсы-„пирамиды“ и светлую куртку».

Сверив изображение с картотеками уголовников, оперативники установили, что портрет очень похож на находившегося в розыске вора-рецидивиста Александра Тимофеева, который недавно сбежал из мест заключения.

Благодаря усиленным поискам подозреваемого удалось задержать. Он заявил на допросе, что причастен к пяти убийствам с изнасилованиями в Москве и к четырем аналогичным эпизодам в других регионах. Мужчину опознали некоторые выжившие женщины, а в его «логове» нашли кольцо одной из жертв.

Что известно о жизни маньяка до убийств в Москве

Тимофеев родился в 1957 году в Псковской области. Со школьных лет он стал совершать грабежи и разбои. В 15 лет Александр впервые попал за решетку. Аттестат об общем образовании он получил там же.

В последующие годы Тимофеев был семь раз судим за различные преступления. На момент задержания в 1990 году он провел в местах заключения в общей сложности около 15 лет. Мужчина был несколько раз женат, в первом браке у него родился сын.

В Москве он оказался в 1987 году после очередной «отсидки», в столице поселился у супруги бывшего сокамерника. Тимофеев злоупотреблял алкоголем и жил за счет краж. Через полтора года его задержали на месте преступления и осудили за грабеж. В 1990 году рецидивист совершил побег из колонии и вернулся в Москву.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Будучи фактически бродягой, беглец не выглядел соответствующим образом. Он нравился девушкам, активно с ними знакомился и даже жил у них дома.

«С Тимофеевым после побега произошла метаморфоза — из заурядного грабителя он переквалифицировался в сексуального маньяка. Поздними вечерами бродил по безлюдным окраинам Москвы, возле пустырей, железнодорожных платформ, переездов, в ожидании потенциальных жертв — одиноких женщин. Кстати говоря, своих сожительниц-любовниц Тимофеев никогда не трогал. Зато совершал нападения на незнакомых женщин, причем возраст не имел особого значения. Он насиловал, измывался над несчастными, а затем с особой жестокостью убивал», — говорится в энциклопедии преступлений и катастроф «Убийцы и маньяки» Татьяны Ревяко.

Что стало с «московским Джеком-потрошителем» после задержания

Оказавшись в СИЗО, подозреваемый стал сочинять стихи, однако сотрудники изолятора подвергли их авторство сомнению. Эти строки приписывают Тимофееву: «Лик любви моей надежды», «Ты живешь в моей груди», «Я в любви тебе признался б».

По итогам судебно-медицинской экспертизы врачи выявили у мужчины расстройство личности. Тем не менее они пришли к выводу, что подозреваемый отдавал отчет своим действиям и подлежит уголовной ответственности.

Весной 1992 года Мосгорсуд признал Тимофеева виновным в двух убийствах, шести покушениях на убийство, трех изнасилованиях, одном покушении на изнасилование, трех кражах, двух покушениях на кражу, а также в одном эпизоде злостного хулиганства. Подсудимого приговорили к смертной казни через расстрел. Однако через несколько месяцев сторона защиты добилась отмены приговора Верховным судом и направления дела на новое рассмотрение.

Адвокат Андрей Рудаков отмечал, что в материалах дела «умышленно указывалось неверное время совершения преступлений, поскольку в противном случае Тимофеев совершал бы их одновременно в разных местах». Он нашел 250 неточностей. Адвокат Марина Родман заявляла, что эпизоды, инкриминируемые ее подзащитному, могли совершить разные люди.

Несмотря на доводы стороны защиты, по итогам нового судебного процесса Тимофеева признали виновным в убийствах, изнасилованиях и в других преступлениях. Однако ему заменили смертный приговор на 15 лет колонии.

Александр Тимофеев Фото: Из материалов уголовного дела

Согласно действовавшему тогда Уголовному кодексу РСФСР, это был максимальный срок лишения свободы. В некоторых случаях исключительную меру наказания заменяли на пожизненное заключение.

О дальнейшей судьбе Тимофеева ничего не известно. Его тюремный срок должен был завершиться в 2005 году. По неподтвержденной информации, после освобождения мужчина вернулся в Псковскую область, где умер в 2023 году.

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