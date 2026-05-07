Кровь на квитанциях: маньяк-убийца маскировался под рабочего «Ленэнерго»

Спустя четверть века после совершения серии зверских убийств маньяком Владимиром Ионесяном (также известен как Мосгаз) на берегах Невы объявился его последователь. Он звонил в квартиры, представляясь контролером «Ленэнерго», а когда ему открывали дверь, убивал хозяек и забирал ценности. Кем был маньяк из Ленинграда и как его удалось вычислить — в материале NEWS.ru.

Что известно об убийствах в Северной столице

Согласно материалам уголовного дела, серия убийств с характерным почерком была совершена в Ленинграде с декабря 1988-го по январь 1989 года. Почти все нападения были совершены в восточной части города, рядом с железнодорожными ветками, идущими со стороны Пушкина и Колпино.

За месяц преступник лишил жизни пять женщин, которым он перерезал горло, предварительно связывая и истязая ножом. На теле одной из убитых было найдено «не менее 30 колото-резаных повреждений в области лица и шеи», следовало из заключения экспертизы. В одном из эпизодов злодей расправился сразу с двумя жертвами — бабушкой и внучкой.

Одной из первых жертв маньяк перерезал бретельки бюстгальтера, что навело сыщиков на сексуальный мотив преступления, вспоминал в эфире телепередачи «Следствие вели...» с Леонидом Каневским экс-начальник отдела ленинградского уголовного розыска по раскрытию умышленных убийств Александр Малышев. Но экспертиза показала, что изнасилования не было.

Также выяснилось, что убийца забрал с собой золотые украшения и косметику. Аналогично маньяк грабил других убитых, воруя из квартир ювелирные изделия, парфюмерию и деньги. В одном из случаев преступник унес из холодильника жертвы початую бутылку водки.

Как начались поиски серийного убийцы

На местах убийств оперативники находили квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг. Также важной деталью было то, что жертвы сами открывали дверь преступнику. Нашлись и свидетели.

В день одного из убийств милиционеры, совершая обход близлежащих домов, побеседовали с местной жительницей, к которой за несколько часов до преступления позвонил якобы сотрудник «Ленэнерго». Он потребовал впустить его в жилище, чтобы осмотреть электросчетчик и проверить платежные документы. Но, оказавшись в квартире, мужчина стал разглядывать интерьер и вести себя очень странно. Хозяйка, заподозрив неладное, сказала, что скоро должен вернуться ее муж. Услышав это, незнакомец удалился, даже не взглянув на платежки.

«С ее слов мы имели уже фоторобот, его приметы и приметы одежды, в которой он был», — вспоминает Александр Малышев. Речь шла о молодом человеке не очень выразительной наружности без особых примет.

Убийца называл себя сотрудником «Ленэнерго». Аналогичным образом маньяк Владимир Ионесян, убивавший в 1963–1964 годах, представлялся своим жертвам, жителям московских новостроек, сотрудником «Мосгаза». Поэтому сыщики стали проверять действующих сотрудников энергетического предприятия, а также работников системы ЖКХ ленинградских пригородов. Но это не давало результата.

Как одна из жертв выжила и испортила маньяку внешность

Пока сыщики пытались вычислить его следы, преступник совершил очередную вылазку почти у них под носом. В начале 1989 года он совершил очередное нападение в городе Колпино, который входил в границы поисков. Маньяк изрезал ножом молодую женщину, которая была дома одна с грудным ребенком. В какой-то момент у «серийника» сломался нож, который маньяк оставил в шее несчастной девушки.

«Была большая кровопотеря, кровь залила ей глаза, и он посчитал, что она убита. Он забирает [похищенные] вещи и уходит», — рассказывал бывший оперативник ГУВД Ленгороблисполкома Сергей Прокофьев.

Однако женщине удалось спастись. Она позвала соседей на помощь, и те вызвали ей скорую. Милиции она назвала приметы нападавшего, главной из которых была рана на лице, — отбиваясь от маньяка, потерпевшая расцарапала злодею лицо.

Как удалось поймать лжеконтролера из «Ленэнерго»

Пользуясь всеми новшествами перестройки и гласности, милиция обратилась на ленинградское телевидение. В итоге о преступлениях неизвестного, который представлялся энергетиком, рассказали в популярной в то время программе «600 секунд».

Как отмечают авторы научной работы «Дактилоскопическое и дерматоглифическое исследование папиллярных узоров серийных убийц», увидев по телевидению репортаж о себе, маньяк отправил в ГУВД Ленинграда анонимное письмо. В нем он потребовал выплатить ему 15 тысяч рублей в обмен на информацию. О том, что это был реальный убийца, милиции стало понятно по деталям из письма, которые мог знать только сам головорез. Ответ аноним потребовал дать через телепередачу, и в одном из ее выпусков ведущий назвал номер телефона, на который надо позвонить.

На следующий день убийца назначил место встречи на железнодорожной платформе Проспект Славы в пушкинском направлении. Выхватив деньги из милицейской машины, он бросился бежать, но был задержан. В руках у оперативников оказался ранее судимый и нигде не работающий 24-летний житель Пушкина Андрей Сибиряков.

У него дома изъяли много вещей, которые маньяк забирал в качестве трофеев у убитых, а драгоценности жертв оказались у соседей задержанного, которым он продал золотые изделия. Сам Сибиряков вскоре признался в убийствах и нападениях. Также его узнали выжившие свидетельницы.

Что известно о душегубе до серии убийств

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Андрей Сибиряков родился в 1964 году и в юности был дважды судим за кражу и хулиганство. В общей сложности до серии убийств он просидел за решеткой около шести с половиной лет.

После выхода на свободу он женился и жил в Пушкине. Существовал он в это время на случайные заработки, не желая трудиться и подолгу не задерживаясь в разных организациях. Некоторое время он работал на стройке и в системе ЖКХ. Именно поэтому впоследствии ему пришла в голову идея маскироваться под представителя «Ленэнерго» при совершении нападений. Как считают эксперты, убийства для него стали не только средством для наживы, но и способом самоутверждения. Маньяк думал, что, совершая расправы над беззащитными женщинами, он обретет славу, о нем начнут говорить и станут бояться.

Он часами слонялся без дела по Царскому Селу и, по легенде, любил приходить к месту, где сначала похоронили, а затем выкопали и сожгли останки Григория Распутина. Сибиряков якобы признавался, что, находясь в этом месте, он чувствовал, что достоин большего.

Эксперты, работавшие с ним при расследовании уголовного дела об убийствах, отмечали крайнее малодушие Сибирякова. Не имея какого-либо призвания, он ощущал себя ничтожным человеком, который опасался признаться жене, что его в очередной раз уволили за прогулы. Вырученные от реализации краденного деньги он приносил домой под видом зарплаты, а также дарил жене украденную у жертв косметику.

Что стало с маньяком после поимки и разоблачения

Следствие было недолгим. Андрея Сибирякова сочли вменяемым и отдали под суд, который признал его виновным в убийствах и ограблениях. Маньяка приговорили к смертной казни с конфискацией имущества. Расстреляли лжеэнергетика 5 августа 1991 года.

