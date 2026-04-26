Не щадил ни женщин, ни детей: маньяк из Фурманова убивал семьи, сжигал дома

В городе Фурманове Ивановской области среди жителей началась паника после череды массовых убийств. Вышедший из тюрьмы маньяк на протяжении нескольких месяцев расстреливал, забивал до смерти и резал местных жителей, иногда по несколько человек за день. Кем оказался преступник, как его удалось задержать — в материале NEWS.ru.

Что известно о серии убийств в Ивановской области

Череда кровавых расправ над жителями небольшого городка Фурманов продолжалась с февраля по июнь 2002 года. За это время маньяк убил 12 человек. Он совершал преступления всплесками — за сутки мог лишить жизни нескольких человек, а потом на какое-то время затаиться.

Первые три убийства произошли 16 февраля 2002 года. Вечером того дня милиционеры нашли на одной из улиц города труп 42-летней местной жительницы Галины Русаковой. Она лежала в луже крови, голова погибшей была пробита.

Как следует из материалов уголовного дела, маньяк убил женщину в тот момент, когда она возвращалась домой от пожилой матери. Он покусился на сумочку жертвы, забрал с собой 800 рублей, а также банки с медом и молоком.

В тот же день на расстоянии около 100 метров от места убийства Русаковой оперативники нашли в снегу трупы двух работниц местного швейного предприятия — 46-летней Зинаиды Лебедевой и 20-летней Юлии Николаевой. Преступник искромсал их ножом. На теле одной погибшей эксперты насчитали 32 колото-резаные раны, другой — 28 ранений.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Позднее выяснилось, что после первого убийства подвыпивший маньяк стал приставать к этим женщинам, но они отказались общаться с подозрительным незнакомцем. Тем самым они «обидели» преступника, за что он расправился с ними, а также забрал себе их сумки с продуктами и деньгами.

Когда массовые убийства возобновились в Ивановской области

После февральских расправ маньяк ненадолго залег на дно. Он вновь вышел на «охоту» в начале мая 2002 года. В ночь на 2-е число бесследно исчезла 26-летняя жительница Фурманова Ирина Колодина. Она считалась пропавшей без вести вплоть до задержания убийцы.

Из материалов уголовного дела следует, что незадолго до гибели девушка познакомилась с преступником, который пригласил ее к себе. Дома между ними возникла ссора, после чего душегуб перерезал ей горло, снял с трупа золотые украшения, упаковал тело в полиэтиленовые пакеты, вывез за город на велосипеде и закопал в лесу.

Маньяк совершил еще три убийства 8 мая 2002-го. В тот день подвыпивший головорез гулял по городу. Когда ему захотелось справить нужду, он решил сделать это прямо на улице. Опершись на забор частного дома, злодей случайно повалил его, вызвав гнев хозяина Андрея Полозова.

В ответ на замечания преступник достал из-под свитера обрез ружья и убил мужчину выстрелом в голову. Затем он затащил труп Полозова в жилище, где находились случайные свидетельницы нападения — теща погибшего и его дочь. Убийца застрелил пожилую женщину, изрезал 11-летнюю девочку и сжег дом. Впоследствии оперативники нашли на пепелище обгоревший труп ребенка.

10 мая 2002 года маньяк совершил тройное убийство еще одной семьи в Фурманове. По одной из версий, он пробрался в дом, чтобы чем-нибудь поживиться, после чего спалил его. По другой, в тот день жертвами преступника стали трое случайных прохожих на улице, которые сделали ему замечание.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

4 июня маньяк зарезал двух местных жителей. Последними жертвами душегуба стали 24-летняя студентка Ивановской медицинской академии Татьяна Грязнова и ее 77-летняя бабушка. Первую маньяк пригласил на свидание в кафе, затем довел до дома и убил вместе с родственницей. Мать девушки, увидев обезображенные тела дочери и матери, лишилась рассудка.

Как сыщики поймали серийного убийцу в Фурманове

В начале 2000-х в Фурманове проживало менее 40 тысяч человек, многие друг друга знали. Информация о массовых убийствах привела местное население в ужас. По городу поползли слухи о маньяке, который расправляется с людьми без разбора. Жители боялись выходить на улицу в темное время суток, провожали и встречали родственников по пути на работу и домой. Для женщин в некоторых семьях вводили негласный комендантский час.

Милиция проверяла на причастность к убийствам всех, кто состоял на профилактическом учете в МВД и у психиатров. Маньяк попал в поле зрения сыщиков, но не вызвал у них подозрений.

Душегуба задержали 17 июля 2002 года после того, как он попытался пробраться в дом к пенсионерке. Мужчина постучался в дверь, представившись сотрудником ОМОНа, и потребовал немедленно ее открыть под предлогом того, что у женщины якобы прячется преступник.

«Я чувствую, да и слышу, что никого рядом с ним нет, и бегом к телефону. Вызвала милицию. А он забрался через другую дверь. В одной руке обрез, в другой какая-то сабля. „Деньги! Деньги!“ — орет. Да как даст мне саблей по голове. Я за голову схватилась, заохала, а он тем временем в комнату шагнул. У меня ключ как раз во внутренней двери торчал, я дверь захлопнула, ключ повернула да бегом на улицу. Бегу, ору. Никому дела нет. Потом гляжу — огоньки. Милиция едет! Когда я подошла к дому, его уже выводили. Он в огороде хотел спрятаться, в угол там забился. Саблю при нем сразу нашли, а обрез — на следующий день в траве, в огороде. И ведь со взведенным курком обрез-то был», — вспоминала пострадавшая.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кем оказался маньяк и что о нем известно

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», задержанным оказался 28-летний уроженец села Михальково Ивановской области Николай Дудин. Он признался в 12 убийствах и показал сыщикам место, где закопал труп Колодиной.

Дудин рос в неблагополучной семье, где царили насилие и патриархат. Отец водил Николая на охоту, заставляя добивать и разделывать добычу.

Старший брат маньяка с юных лет подался в криминал и занимался конокрадством. На момент ареста Николая в 2002 году он сидел в колонии. Когда Дудину-младшему было 13 лет, он убил агрессивного отца, сбросил труп в колодец и забросал бревнами. Через год подростка задержали за изнасилование, после чего он признался в том, что лишил жизни родителя.

«С детства я испытывал побои и унижения отца, который от природы был крайне жесток и сильно пил. Издевался над матерью. Мог просто, что не по его нраву, разнести в клочья. Даже не пожалел собак, когда я с ними поиграл. Он их застрелил на моих глазах. Тогда его убийство — в тот вечер — было вынужденным фактом. А так бы он просто меня убил», — рассказывал Дудин.

Поскольку на момент расправы над отцом подростку не было 14 лет, суд освободил его от наказания за это преступление. Тем не менее он отправил Дудина на семь лет в колонию за изнасилование. В тюрьме будущий маньяк устраивал бунты и попытался убить сокамерника, за что получил еще один срок. Он вышел на свободу лишь в 2000 году, после чего поселился в Фурманове.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дудин совершил множество убийств, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на уголовное прошлое, он был интеллигентным, внимательным и даже обаятельным человеком. Эти черты характера помогали ему знакомиться с девушками, с которыми он пытался завести отношения. Благодаря «социальной маске» маньяк не был разоблачен, когда сыщики проверяли его на причастность к убийствам весной 2002 года.

Дудин, как и его отец, был тираном-алкоголиком. После освобождения из тюрьмы у него появилась подруга, которую он часто избивал. Дудин почти не работал, жил за счет краж и случайных доходов. Когда девушка сказала маньяку, что забеременела от него и сделала аборт, он избил ее до полусмерти. После нападения она долго лечилась в больнице.

Что стало с маньяком Дудиным после задержания

Признаваясь в убийствах, Дудин говорил, что совершал их якобы из-за того, что жертвы обижали его. Например, некоторые девушки, с которыми маньяк хотел познакомиться, говорили ему неприятные вещи, не совпадающие с его понятиями. Кто-то отказывался общаться с ним, обращая внимание на криминальные татуировки в виде перстней на пальцах. В действиях душегуба не было мотивов или логики — под горячую руку пьяного уголовника мог попасть любой человек вне зависимости от пола и возраста.

Судмедэкспертиза признала Дудина вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. В декабре 2003 года Ивановский областной суд признал его виновным в серии убийств и приговорил к пожизненному лишению свободы. Дудин отбывает наказание в колонии особого режима «Белый лебедь» в Соликамске Пермского края.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

