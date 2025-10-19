Насиловал, убивал, сжигал трупы: тракторист целый год кошмарил Вологду

Серия убийств и изнасилований произошла в окрестностях Вологды. Маньяк орудовал в безлюдных местах, сжигал трупы и избавлялся от останков, чтобы не оставить улик. Душегуба искали несколько месяцев, за это время из-за бесследных исчезновений девушек в городе началась паника. Как поймали серийника, кем он был и какие преступления совершал еще — в материале NEWS.ru.

Что известно о похождениях вологодского маньяка

Почти весь 1977 год Вологодская область пребывала в ужасе. В январе в регионе стали бесследно исчезать девушки. Всего их было пять, вспоминал в беседе с корреспондентом местной газеты «Премьер» бывший следователь Владимир Дорофеев. Позднее выяснилось, что одна из них утонула в реке — труп вологжанки нашли без признаков насильственной смерти, вторая повесилась в лесу, а троих найти так и не смогли — они стали жертвами маньяка.

Первое убийство серийник совершил 28 января 1977 года. Его жертвой стала 20-летняя студентка местного медицинского техникума. В день убийства она торопилась на практику в одну из вологодских больниц. По пути из поселка Огарково села в проезжавший мимо автомобиль. Водитель — представительный парень — обещал быстро подвезти попутчицу, но до Вологды девушка так и не добралась. Маньяк завез ее в лес, изнасиловал, а затем убил ударом молотка в висок. Далее он несколько часов сжигал труп, обливая его бензином и заваливая хворостом. Под утро обугленный череп раздробил палкой, завернул останки в тряпку и выбросил в ближайшую речку Золотуху. На месте убийства криминалисты найдут впоследствии только фрагменты зубов и костей погибшей. Себе на память преступник прихватил наручные часы девушки, которые вскоре подарил одной из подруг.

Следующее убийство произошло с весной 1977-го — 27 апреля исчезла восьмиклассница из села Новленского под Вологдой. Школьница отправилась после занятий к бабушке в соседнюю деревню Андрюшино. Поскольку была весенняя распутица, она решила пойти не по короткому маршруту через сельскую местность, а вышла на трассу. Там девочку-подростка встретил маньяк на машине и предложил подвезти. Бабушка внучку так и не дождалась — злодей повторил все то же, что и в предыдущий раз, только орудием убийства был не молоток, а дубина из коряги, попавшейся под руку в лесу. У своей новой жертвы он забрал на память шейный платок.

Третьей убитой стала 17-летняя секретарь-машинистка Вологодского проектного института. В ноябре 1977 года она возвращалась домой, в село Абакшино, со свадьбы в поселке Майский. Ей также предложил доехать с ветерком маньяк на машине. Свидетели заметили, что это был серый «Москвич». С тех пор никто девушку не видел. Преступник убил ее в лесной глуши, выбросив сожженные останки в водоем. На этот раз трофеем душегуба стала цепочка с нательным крестиком.

Что происходило в регионе на фоне исчезновений девушек

Местные сыщики пытались безуспешно искать пропавших, но в первых двух случаях не было ни улик, ни свидетелей. По словам Владимира Дорофеева, только в ноябре 1977 года единственной зацепкой стал серый автомобиль, похожий, по словам одного из очевидцев, на «Москвич-402». В эту машину села последняя пропавшая.

Но тогда еще никто не знал, сколько всего было эпизодов, как и о том, что в регионе действительно орудует маньяк. В Вологде и ее окрестностях началась паника, среди местных жителей множились слухи о таинственных пропажах девушек.

Сарафанное радио разнесло молву, что убийца — это якобы страшный верзила с магическим взглядом, от которого нельзя скрыться, и он разъезжает по Вологде и ее окрестностям на черной «Волге». По школам ходили легенды о потрошителе, который перемещается по ночам на летающем автомобиле. Кинотеатры, клубы и дома культуры опустели, по вечерам многие боялись выходить без особой надобности за порог, а днем некоторые прохожие, напичканные зловещими слухами, шарахались при виде темных автомобилей.

Как поймали вологодского потрошителя

Созданная в регионе следственная группа под руководством Владимира Дорофеева имела единственную зацепку — автомобиль «Москвич-402» серого цвета. Сыщики начали проверять владельцев такого типа машин.

Однажды работники ГАИ обнаружили подходящую под описание машину, а на заднем сиденье имелись бурые пятна от засохшей крови. Но у владельца было алиби, а кровь на обивке была утиной. Племянник хозяина «Москвича» незадолго до этого ездил на охоту и неаккуратно бросил добычу в салоне.

В середине декабря 1977 года сотрудники ГАИ в поселке Непотягово Вологодской области обнаружили еще один подходящий под приметы «Москвич». За рулем был человек в милицейской форме. Владельцем машины оказался 23-летний бывший работник МВД Николай Сахаров. У него нашли удостоверение с явными признаками подделки.

Как рассказывал Владимир Дорофеев вологодской газете «Премьер», «в корочках» значилось, что их обладатель — «следователь прокуратуры уголовного розыска». Леонид Каневский в программе «Следствие вели» утверждает, что должность была другая — «инспектор дорожного надзора ГАИ», а интерес вызвал почерк, отличающийся от того, каким в документе указывались фамилия и имя. Это дало все основания для задержания и проверки подозрительного молодого человека при погонах.

При обыске в доме у Николая Сахарова нашли письмо от одной из его подруг. Та благодарила его за какой-то красивый и ценный подарок. Зацепившись за это, оперативники поехали к женщине, а та предъявила им наручные часы — они принадлежали первой убитой. В этом сыщики легко убедились, сверив заводской номер изделия с паспортом у родителей жертвы.

Сахаров не смог объяснить следствию, откуда он взял подарок для любовницы. Оказавшись прижатым к стенке этим фактом, он начал признаваться в содеянном и показывать места преступлений, где сохранились следы кострищ и находились фрагменты останков.

Что известно о вологодском потрошителе

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Николай Сахаров родился в 1954 году в деревне Непотягово Вологодской области. Его отец был участником Великой Отечественной войны и рано умер. Парень, оставшийся на попечении матери, плохо учился в школе, после восьмого класса пошел в ПТУ, затем работал трактористом в местном совхозе. Там он запомнился тем, что из хулиганских побуждений угнал трактор. Но ничего ему за это не было, если не считать выговора по работе.

Через какое-то время Сахаров попал в армию, отслужив, устроился в спецприемник УВД Вологды, но вскоре был уволен за «связь с арестованными», которым им он якобы незаконно передавал продукты за взятки от родственников. Оставшись без больших денег, вместе с дружками он начал заниматься уличными грабежами и кражами. Нередко Сахаров устраивал поборы на дорогах с нарушителей правил дорожного движения, представляясь сотрудником ГАИ.

Теневые доходы позволили ему за короткое время приобрести сначала автомобиль «Запорожец», а затем и более ценный «Москвич». Будучи уволенным из спецприемника, он трудился трактористом, а в 1977 году, несмотря на прежние взыскания, Сахаров вновь вернулся в органы, устроившись контролером в один из изоляторов региона. Но оттуда его вскоре опять уволили, а он при увольнении не вернул форму внутренних войск, в которой убийцу и задержали.

Выглядел Николай Сахаров представительно — был высоким блондином, который нравился девушкам. Короткое время он был женат, но с супругой быстро разошелся, оставив ей новорожденную дочь. На момент ареста жил с матерью, но, как вспоминает Владимир Дорофеев, обладая презентабельной внешностью, убийца имел много любовниц: «У него около десяти женщин было, с которыми встречался, многие были замужем. Некоторых он точно так же подвозил, забирая с дороги, и ему верили, а потом бегали на свидания. Но вот эти три девочки — они погибли. Погибли бы и другие, если бы случай не помог нам найти то письмо [от любовницы]. Если бы мы пропустили тогда его машину, если бы не рискнули, было бы больше жертв, я уверен».

Как судили вологодского потрошителя

В июле 1978 года в Вологодском областном суде состоялся процесс над Николаем Сахаровым. Помимо него на скамье подсудимых было еще трое человек, которые вместе с маньяком участвовали в хищениях, но к убийствам и изнасилованиям причастны не были. Им назначили различные сроки лишения свободы, а вологодского потрошителя приговорили к высшей мере наказания.

Как вспоминала Людмила Ячеистова, которая в 1978 году была общественным обвинителем на суде над маньяком, процесс проходил в условиях массового беспокойства в обществе. Многие хотели линчевать серийного убийцу.

По ее словам, все восемь дней, пока длилось судебное заседание, Вологда «жила этим процессом»: «Когда я стояла в очереди за продуктами, а тогда везде были очереди, люди говорили только о Сахарове. Только о нем и ни о чем больше. Тогда я старалась казаться незаметной, молчать и не вмешиваться. Мне хотелось скрыться куда угодно, только не слушать, не видеть того, что происходило в зале суда. Все эти подробности, весь этот ужас».

Приговор огласили 28 июля 1978 года. В этот день, по словам Людмилы Ячеистовой, жители Вологды перекрыли улицу перед зданием суда, а речь председательствующего судьи Юрия Кошкина, когда он оглашал вердикт, транслировалась по репродукторам на всю улицу, утверждает участница процесса.

Что стало с маньяком после поимки и вердикта суда

Хотя Николай Сахаров признал вину, он явно не хотел сидеть и дожидаться смертного приговора за решеткой. Хорошо зная, как устроен изолятор изнутри, в феврале 1978 года бывший надзиратель попытался совершить побег из СИЗО Вологды. Возвращаясь с прогулки, он напал на контролера и попытался уйти через запасной выход, но не смог.

На суде он, по словам очевидцев, держался спокойно, детально рассказывая обо всех своих преступлениях. Убийства подсудимый объяснял тем, что жертвы оказывали ему сопротивление, к которому он, как герой-любовник, видимо, не привык. Сахаров просил не приговаривать его к смертной казни. Приговор он обжаловал в Верховном суде РСФСР, но решение оставили в силе.

Осенью 1978-го Сахарова этапировали из Вологды в колонию в поселке Морки Республики Марий Эл, где его расстреляли 5 февраля 1979 года.

