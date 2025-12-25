Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 16:04

«Мамы больше нет»: Меньшова подтвердила смерть Алентовой

Меньшова подтвердила смерть Алентовой

Юлия Меньшова Юлия Меньшова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова подтвердила в Telegram-канале смерть ее матери народной артистки РФ Веры Алентовой. Свой пост она сопроводила трогательными снимками, на которых позируют покойные родители.

На кадрах они смотрят друг другу в глаза, держатся за руки и улыбаются. Меньшова написала, что теперь Алентова и ее муж режиссер Владимир Меньшов будут вместе.

Мамы больше нет. Теперь они — вместе, — написала она.

Ранее сообщалось, что Алентова приехала на похороны народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого с букетом алых гвоздик. Во время прощания ей стало плохо с сердцем, и спустя некоторое время актриса скончалась. Уже в 10:42 журналисты заметили скорую помощь, которая прибыла к месту прощания с Лобоцким. Алентову экстренно доставили в реанимационное отделение, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

До этого художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев заявил, что Алентова сегодня должна была выйти на сцену. По его словам, вчера она присутствовала на репетиции.

Вера Алентова
Юлия Меньшова
соболезнования
Владимир Меньшов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснила, кто сможет получить компенсацию за срыв сроков сдачи жилья
Раскрыто, планирует ли Долина обжаловать решение суда о передаче квартиры
Российские авиакомпании получат более 10 новых самолетов SJ-100 в 2026 году
Психолог раскрыл, как правильно загадать желание на Новый год
МИД России обвинил НАТО в наращивании военной активности у границ
Грузинскую наемницу из рядов ВСУ приговорили к 15 годам тюрьмы
Ажиотаж в зале суда по делу Долиной попал на видео
В Госдуме назвали пути развития отношений с Грузией
В Петербурге проректора и сотрудников вуза отправили на допрос
Врач рассказал, как помочь человеку, провалившемуся под лед
Адвокат Долиной раскрыла, когда певица покинет квартиру Лурье
Адвокат Лурье раскрыла число домов и квартир у Долиной и ее дочери
Лихачев назвал сроки новых переговоров с Гросси
Адвокатов раскритиковали за комментарии по делу Долиной
Терапевт оценил опасность гонконгского гриппа для слуха
Военкор показал «танк-одуванчик» в зоне СВО
Захарова: Россия ответила на все запросы Казахстана по трагедии с AZAL
Как выбрать офисное кресло в зависимости от типа фигуры
Стоматолог назвал опасные последствия отказа лечить молочные зубы
Никитин назвал чудом обслуживание иностранных самолетов
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.