«Мамы больше нет»: Меньшова подтвердила смерть Алентовой

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова подтвердила в Telegram-канале смерть ее матери народной артистки РФ Веры Алентовой. Свой пост она сопроводила трогательными снимками, на которых позируют покойные родители.

На кадрах они смотрят друг другу в глаза, держатся за руки и улыбаются. Меньшова написала, что теперь Алентова и ее муж режиссер Владимир Меньшов будут вместе.

Мамы больше нет. Теперь они — вместе, — написала она.

Ранее сообщалось, что Алентова приехала на похороны народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого с букетом алых гвоздик. Во время прощания ей стало плохо с сердцем, и спустя некоторое время актриса скончалась. Уже в 10:42 журналисты заметили скорую помощь, которая прибыла к месту прощания с Лобоцким. Алентову экстренно доставили в реанимационное отделение, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

До этого художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев заявил, что Алентова сегодня должна была выйти на сцену. По его словам, вчера она присутствовала на репетиции.