«Должна была сегодня играть»: смерть Алентовой стала шоком для Писарева Писарев подтвердил, что сегодня Алентова должна была появиться на сцене

Актриса Вера Алентова должна была сегодня играть спектакль, заявил в разговоре с ТАСС художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев. Собеседник подтвердил, что она скончалась после церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ей было 83 года.

Нет слов. Для нас это шок, боль. Смерть Веры Валентиновны. Мы скорбим, мы в ужасе, поскольку она должна была сегодня играть спектакль. Вчера она репетировала, а сегодня ушла из жизни. Это случилось после прощания с Анатолием Лобоцким, — сказал Писарев.

Ранее появилась информация, что врачи почти час боролись за жизнь актрисы. Реанимационные мероприятия продолжались от театра им. Маяковского до Городской клинической больницы № 1. Telegram-канал Mash написал, что через 22 минуты после погрузки в скорую у нее случилась остановка сердца.

До этого телеведущая и журналист Ксения Собчак заявила, что смерть Алентовой стала невосполнимой утратой. Она уточнила, что лично встречалась со звездой фильма «Москва слезам не верит».