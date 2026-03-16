В Звенигороде простились с двумя утонувшими в реке мальчиками

В Звенигороде прошли церемонии прощания с утонувшими в Москве-реке мальчиками Богданом и Иваном, сообщили ТАСС в администрации Одинцовского городского округа. Поиски пропавшей девочки продолжаются.

В субботу (14 марта. — NEWS.ru) в Звенигороде простились с Иваном, сегодня — с Богданом. Поиски Алины продолжаются, — сказали в пресс-службе.

Трое школьников пропали на Москве-реке 7 марта. Тело одного из мальчиков обнаружили в 800 метрах от места падения. На следующий день водолазы нашли тело второго школьника. Для поисков девочки спасатели создали на реке искусственную волну с помощью аэролодки.

Ранее глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что семьям детей оказывают всю необходимую помощь. По его словам, особое внимание уделяется психологической поддержке родственников.

Актриса Галина Боб между тем упрекнула погибших в Звенигороде подростков за выход на тонкий лед ради съемки видео. Она задалась вопросом, зачем дети этим занимаются: по приколу или на спор. Артистка также поинтересовалась, почему родители не объясняют детям опасность выхода на лед.