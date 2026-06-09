Вице-президент США высказался о сделке с Ираном и реакции Израиля

Вице-президент США высказался о сделке с Ираном и реакции Израиля Вэнс: США продолжат добиваться сделки с Ираном вопреки позиции Израиля

Соединенные Штаты намерены продолжать работу над достижением соглашения с Ираном, включая вопрос его ядерной программы, передает Fox News слова вице-президента США Джей Ди Вэнса. По его словам, Вашингтон считает возможным добиться долгосрочного урегулирования по иранской ядерной программе.

Он подчеркнул, что Белый дом рассматривает такой подход как соответствующий национальным интересам США. Позиция Израиля не повлияет на стремление Вашингтона добиваться договоренностей с Тегераном по данному вопросу, добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможном отказе в помощи при новых обстрелах. Во время разговора он указал израильскому премьеру на возможные последствия дальнейшей эскалации.

До этого Трамп в своей социальной сети Truth Social призвал стороны ближневосточного конфликта — Израиль и Иран — остановить очередной виток вооруженного противостояния. По его словам, Тель-Авив и Тегеран должны незамедлительно прекратить взаимные удары.