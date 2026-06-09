Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 04:03

Вице-президент США высказался о сделке с Ираном и реакции Израиля

Вэнс: США продолжат добиваться сделки с Ираном вопреки позиции Израиля

Фото: Li Rui/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты намерены продолжать работу над достижением соглашения с Ираном, включая вопрос его ядерной программы, передает Fox News слова вице-президента США Джей Ди Вэнса. По его словам, Вашингтон считает возможным добиться долгосрочного урегулирования по иранской ядерной программе.

Он подчеркнул, что Белый дом рассматривает такой подход как соответствующий национальным интересам США. Позиция Израиля не повлияет на стремление Вашингтона добиваться договоренностей с Тегераном по данному вопросу, добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможном отказе в помощи при новых обстрелах. Во время разговора он указал израильскому премьеру на возможные последствия дальнейшей эскалации.

До этого Трамп в своей социальной сети Truth Social призвал стороны ближневосточного конфликта — Израиль и Иран — остановить очередной виток вооруженного противостояния. По его словам, Тель-Авив и Тегеран должны незамедлительно прекратить взаимные удары.

США
Иран
Израиль
Джей Ди Вэнс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, когда жара в офисе дает право не работать
В аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Сочи остался без авиасообщения
«Можно унижать»: в Польше высказались об отношениях с Киевом
Вице-президент США высказался о сделке с Ираном и реакции Израиля
Никакой пощады заводам БПЛА: как РФ накажет ВСУ за атаку на крымский поезд
Эксперт объяснил, как освоение Арктики влияет на развитие технологий
РФ и Белоруссия готовы использовать ядерное оружие
Развожаев объявил об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
В Минпросвещения сделали заявление о школьных реформах
«Надо с чего-то начать». В России хотят запретить вейпы: чем они опасны
Три человека попали в больницу после ДТП с перевернувшейся BMW в Москве
В Госдуме назвали профессии, которые исчезнут из-за ИИ
Экзамен в автошколах России может получить новый этап проверки
«Плевок в лицо». Зеленский умудрился поссориться с Польшей: в чем причина
Пентагон внес Alibaba в черный список
В Харькове прогремели мощные взрывы
Небензя назвал открытое письмо Зеленского Путину неуклюжей провокацией
ВС РФ усилили давление на ВСУ в Константиновке
Прилепин высказался о патриотических праздниках в России
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.