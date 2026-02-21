«Впервые без тебя»: Меньшова обратилась к Алентовой в день ее рождения

«Впервые без тебя»: Меньшова обратилась к Алентовой в день ее рождения Меньшова трогательно поздравила покойную Алентову с днем рождения

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова посвятила трогательный пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена) своей маме — народной артистке России Вере Алентовой, которой не стало 25 декабря прошлого года. Поздравление она сопроводила черно-белым кадром. По словам Меньшовой, ей до сих пор кажется, что мама находится где-то рядом.

Сегодня твой день рождения. Впервые без тебя. Но я все больше ощущаю тебя в самой себе, и чувствую, что ты рядом — мой нежный, добрый, хрупкий и такой элегантный Ангел, — написала знаменитость.

Ранее стало известно, что спектакль «Мадам Рубинштейн» исключили из репертуара московского театра имени А. С. Пушкина. Главную роль в постановке исполняла Алентова. «Мадам Рубинштейн» находилась в репертуаре театра с 2022 года. Постановка была приурочена к юбилею актрисы. Режиссером выступил художественный руководитель театра Евгений Писарев.

До этого на Новодевичьем кладбище состоялась церемония прощания с Алентовой. Меньшова долго не решалась дать команду к захоронению. Она стояла у матери, обращаясь к ней с последними словами.