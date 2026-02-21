Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 13:08

«Впервые без тебя»: Меньшова обратилась к Алентовой в день ее рождения

Меньшова трогательно поздравила покойную Алентову с днем рождения

Юлия Меньшова и Вера Алентова Юлия Меньшова и Вера Алентова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова посвятила трогательный пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена) своей маме — народной артистке России Вере Алентовой, которой не стало 25 декабря прошлого года. Поздравление она сопроводила черно-белым кадром. По словам Меньшовой, ей до сих пор кажется, что мама находится где-то рядом.

Сегодня твой день рождения. Впервые без тебя. Но я все больше ощущаю тебя в самой себе, и чувствую, что ты рядом — мой нежный, добрый, хрупкий и такой элегантный Ангел, — написала знаменитость.

Ранее стало известно, что спектакль «Мадам Рубинштейн» исключили из репертуара московского театра имени А. С. Пушкина. Главную роль в постановке исполняла Алентова. «Мадам Рубинштейн» находилась в репертуаре театра с 2022 года. Постановка была приурочена к юбилею актрисы. Режиссером выступил художественный руководитель театра Евгений Писарев.

До этого на Новодевичьем кладбище состоялась церемония прощания с Алентовой. Меньшова долго не решалась дать команду к захоронению. Она стояла у матери, обращаясь к ней с последними словами.

актрисы
Юлия Меньшова
Вера Алентова
поздравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США вступились за российских спортсменов на Паралимпиаде
Фицо взялся за рубильник и готовится погрузить Украину во тьму
Самый высокий храм в мире «вырос» до своего максимума
Наклейка в салоне самолета стала причиной задержки рейса
LG сделала шаги для возвращения в Россию
Дроны в Удмуртии и удар по школе: как ВСУ атакуют Россию 21 февраля
Раскрыты масштабы ущерба после атаки ВСУ на Краснодарский край
В Госдуме призвали помочь жителям Белгородчины
Россиян не пустят на чемпионат мира по фигурному катанию в Чехии
Осужденный за нападение на губернатора житель Апатитов умер на СВО
В США заявили о библейском праве Израиля почти на весь Ближний Восток
Проблемы с сердцем, потеря зрения, операции: что со здоровьем Немоляевой
Раскрыто, какие Volga появятся в России и сколько они будут стоить
Персонажи из мультфильма «Скуби-Ду» задержали карманников
Ушла из жизни участница «Бурановских бабушек»
Новый снегопад, заморозки до –14: как пройдут последние дни зимы в Москве
Мошенники «развели» россиянина на 41 млн рублей сообщением от «начальника»
Эйдельштейн получил первую англоязычную роль после триумфа «Аноры»
Названы две возможные причины жесткой посадки Ми-8 на Ямале
Спасатели достали из Байкала тела восьми утонувших туристов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.