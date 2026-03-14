В Минфине раскрыли детали о лимите на налоговый вычет за обучение детей

Лимит по социальному налоговому вычету по НДФЛ в 2026 году составляет 110 тыс. рублей на каждого ребенка, рассказали РИА Новости в Минфине РФ. В ведомстве указали, что речь идет о случаях, когда эти деньги были направлены на их обучение.

Например, при ставке НДФЛ 13% родитель может вернуть 14 300 рублей, а при ставке 15% — 16 500 рублей. При этом возраст ребенка — до 24 лет, если он получает образование очно.

Ранее сообщалось, что около 57% россиян пользуются налоговым вычетом. Еще 40% рассказали, что ни разу не оформляли подобную компенсацию. 3% респондентов отметили, что недостаточно осведомлены в этом вопросе.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выразил мнение, что наиболее востребованные налоговые вычеты следует перевести в автоматический режим выплаты. По мнению парламентария, нужно обязать ФНС формировать вычет автоматически на основании данных, уже имеющихся в распоряжении государства.