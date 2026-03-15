Россиянам назвали лимит социальных вычетов на 2026 год

Минфин: лимит социальных налоговых вычетов составит 150 тыс. рублей в 2026 году

В 2026 году общий лимит по социальным налоговым вычетам по НДФЛ составит 150 тыс. рублей, передает РИА Новости со ссылкой на Минфин РФ. Это касается расходов на лечение, спорт и обучение.

Общий лимит по социальным налоговым вычетам по НДФЛ, если произведены расходы на лечение, спорт и обучение, в 2026 году составляет 150 тыс. рублей, — сказано в сообщении.

Для получения вычета необходимо подать декларацию в налоговую инспекцию. К заявлению нужно приложить копии документов, подтверждающих право на вычет.

Ранее в Минфине рассказали, что лимит по социальному налоговому вычету по НДФЛ в 2026 году составляет 110 тыс. рублей на каждого ребенка. В ведомстве указали, что речь идет о случаях, когда эти деньги были направлены на обучение.

До этого сообщалось, что около 57% россиян пользуются налоговым вычетом. Еще 40% рассказали, что ни разу не оформляли подобную компенсацию. 3% респондентов отметили, что недостаточно осведомлены в этом вопросе.

Кроме того, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выразил мнение, что наиболее востребованные налоговые вычеты следует перевести в автоматический режим выплаты. По мнению парламентария, нужно обязать ФНС формировать вычет автоматически на основании данных, уже имеющихся в распоряжении государства.

налоги
вычеты
Минфин
НДФЛ
