В России хотят изменить процесс получения налоговых вычетов

Наиболее востребованные налоговые вычеты следует перевести в автоматический режим выплаты, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Соответствующее обращение он направил главе Минфина Антону Силуанову. По мнению парламентария, нужно обязать ФНС формировать вычет автоматически на основании данных, уже имеющихся в распоряжении государства.

Предлагаю внедрить механизм автоматического начисления налоговых вычетов по ключевым и наиболее востребованным категориям. На основании данных, уже имеющихся в распоряжении государства, ФНС будет формировать и направлять гражданину персональное уведомление с рассчитанной суммой вычета, — говорится в обращении.

По задумке депутата, новый порядок избавит граждан от необходимости собирать бумажные документы, заполнять декларацию 3-НДФЛ и подавать ее в установленные сроки. Чернышов отмечает, что именно эти бюрократические процедуры часто мешают россиянам, особенно пенсионерам и маломобильным гражданам, вернуть положенные им средства.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что получение налогового вычета за жилье рекомендуется осуществлять через упрощенный порядок оформления. По его словам, эту операцию можно выполнить через личный кабинет на официальном портале ФНС.