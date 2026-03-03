В Госдуме оценили предложение Стерлигова вернуть Юрьев день

Возвращение Юрьева дня — признак Средневековья, заявил «Ридусу» председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он ответил бизнесмену Герману Стерлигову, который выступил с идеей ввести единый день для увольнения.

У нас не Средневековье и не крепостное право. О каком Юрьеве дне может идти речь? В трудовом законодательстве достаточно четко прописаны все основания, когда работник может уволиться и за какой период он должен проинформировать об увольнении. В этой части нами достигнут баланс, — заявил Нилов.

Депутат подчеркнул, что такие предложения не будут всерьез рассматриваться в Госдуме. По его словам, ввести такие ограничения с учетом действующего законодательства невозможно.

Ранее Нилов заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо повысить в 2026 году до 35 тыс. рублей. По его мнению, это изменение позволит повысить стоимость человеческого труда и реальные доходы россиян.