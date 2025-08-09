Рабы, жена-еретичка, гробы оптом: как живет бизнесмен-христианин Стерлигов

Знаменитый бизнесмен Герман Стерлигов снова напомнил о себе. На этот раз он назвал всех россиян «невольниками» и предложил им продаться землевладельцам, чем спровоцировал критику в свой адрес. Предпринимателя называют миллиардером, но сам он жалуется на бедность. Чем же сегодня живет эпатажный христианин и в какие скандалы успел попасть в последнее время — в материале NEWS.ru.

Что за рынок «рабов» решил открыть Стерлигов

В конце июля бизнесмен-христианин Герман Стерлигов предложил «радикальное решение кадровой проблемы» в России. В конце августа он проведет в своей слободе в Подмосковье «Большую ремесленную выставку», на которой откроется «невольничий рынок».

«Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев!» — написал Стерлигов в своем Telegram-канале.

Как указано на сайте мероприятия, потенциальные работодатели и работники будут вешать на себя таблички: первые — о том, что ищут специалиста в определенном регионе, вторые — с указанием сферы деятельности и места жительства. Идею Стерлигова назвали рабовладельческим рынком, но он категорически не согласен с таким сравнением. Предприниматель пояснил, что назвал так ярмарку вакансий и не имел в виду рабства в прямом смысле слова.

«[Речь] про таких, как вы невольников-работников. <…> Тем, кто из русских желает вырваться из вонючих городов и самим себя максимально задорого «продать» солидному русскому землевладельцу. <…> Пусть русские работают на русских», — уточнил он.

Впрочем, это успело спровоцировать волну осуждения. Так, военкор Дмитрий Стешин призвал россиян объяснить бизнесмену, «где находятся рамки». А председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов попросил правоохранительные органы проверить Стерлигова и его инициативу.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В каких еще скандалах был замешан Герман Стерлигов

Незадолго до этого в интервью блогеру Даниилу Смирнову Стерлигов призвал соотечественников приобретать гробы, объяснив это тем, что продолжительность жизни в России сокращается. Затем он похвастался двумя гробами, которые ему подарили сыновья.

«Гроб пригодится каждому человеку. А поскольку христиан хоронили до захода солнца, а не на третий день, у всех заранее были приготовлены гробы», — говорил Стерлигов.

Это высказывание тоже подверглось критике. Иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) в беседе с NEWS.ru заявил, что христиан никогда не хоронили до захода солнца и что это относится исключительно к иудеям и мусульманам. А Михаил Иванов упрекнул Стерлигова в культивировании тревожных настроений среди населения.

Однажды бизнесмен уже эпатировал публику темой погребальных ящиков. В начале 2000-х годов он вместе с братом Дмитрием открыл предприятие по оптовой продаже гробов. Широкую дискуссию вызвали слоганы, которыми рекламировали фирму на билбордах Москвы: «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики» или «Душистые гробы из свежего кедра».

Что известно о «миллиардном» состоянии предпринимателя

В СМИ Германа Стерлигова нередко называют миллиардером. Однако сам он не согласен с таким эпитетом в свой адрес, говорит, что денег ему не хватает. Бизнесмен даже попросил власти РФ выделить ему «пару миллионов долларов», чтобы он был «хоть немного похож на миллиардера».

«А то у меня даже машины уже несколько лет нет — не могу себе позволить. Ну и слуг бы поднанять хоть немного, а то сам колочусь по хозяйству с утра до вечера. Ремесленный двор никак не достроим — тоже денег нет. <…> В долгах как в шелках — плотникам, столярам, за доски, за гвозди», — говорил предприниматель.

Герман Стерлигов, 1991 год Фото: Алексей Федосеев/РИА Новости

При этом он все равно считает себя «сказочно богатым» — духовно. К своему достатку Стерлигов причисляет детей, веру, «братьев и сестер во Христе», хозяйство и еду — настоящую жизнь, «дарованную ему Богом».

Стерлигов начал свой путь в предпринимательство в 1980-е годы. В то время он вместе с братом и другими партнерами организовал кооператив «Пульсар», который занимался оказанием юридических услуг. А в 1990 году открыл первую в Советском Союзе товарно-сырьевую биржу «Алиса», которую назвал в честь своей собаки. Стерлигову тогда было 23 года. В то время он заработал свой первый миллион долларов.

В начале 2000-х предприниматель попытался войти в политику: хотел стать губернатором Красноярского края, баллотировался в мэры Москвы, а в 2004 году выдвинулся на пост главы государства. Во всех случаях он потерпел провалы. А траты на президентскую кампанию и вовсе его разорили, позже признавался он сам. Тогда же он собрал семью и уехал обустраивать хозяйство в лес под Можайском.

По данным базы СПАРК, сегодня за Стерлиговым не числится почти никаких активов, большинство его предприятий ликвидировано. Единственное, он владеет благотворительным фондом «Общество любителей древней письменности» (О.Л.Д.П.), данных о выручке которого нет, что, впрочем, нормально для подобных организаций. При этом указаны доходы будущих периодов в размере 28,4 млн рублей (это может говорить о наличии грантов или иного финансирования).

Весь бизнес числится за сыновьями предпринимателя. Так, Сергий Стерлигов специализируется на животноводстве, а именно разведении лошадей, ослов, овец, коз и свиней, а также переработке и консервировании мяса. За Арсением сейчас не числится никаких ИП или ООО, а Пантелеймон занимается инвестициями, гуманитарной и социальной помощью. У Михея, судя по информации базы СПАРК, официального бизнеса также нет.

Герман Стерлигов в своем доме, 2012 год Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Чем Герман Стерлигов занимается сегодня

Сегодня Герман Стерлигов ведет жизнь сельского предпринимателя и идеолога «натурального хозяйства». Он обосновался в собственной, как он ее называет, слободе, где пропагандирует отказ от технологий в пользу традиционного уклада жизни. Там нет электричества, интернета и других благ цивилизации, но есть ферма, пекарня и ремесленные мастерские. На продукцию последних и живет бизнесмен.

В народе Стерлигов больше всего известен благодаря своим дорогим фермерским продуктам: хлеб за 4500 рублей, молоко — по 2000 за литр или сыр за 120 тысяч рублей за килограмм. Он позиционирует их как эксклюзивные товары для элиты, сделанные по старинным технологиям без химии. По его мнению, цены на продукцию «не должны волновать покупателей».

«Приезжают люди и спрашивают: „А чего у вас так дорого, Герман?“ Я говорю: „Какая тебе разница? Вот тебе какая разница, дорого у меня или нет, стоит яйцо тысячу рублей или две тысячи рублей?“» — отзывался на критику бизнесмен.

В феврале 2025 года Стерлигов с возмущением рассказал, что у него перестали заказывать продукты. Это произошло после того, как бизнесмен решил закрыть магазины в Москве и за те же деньги доставлять «крестьянскую еду» покупателям на дом.

Еще в 2018 году он закрыл сеть магазинов «Хлеб и соль» в Санкт-Петербурге. Тогда он обвинил своих франчайзи в том, что те занимаются собственным бизнесом, а под именем Стерлигова «за бешеные деньги» продают «колбасу из магазина».

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Какие у Стерлигова отношения с семьей

В конце апреля 2024 года Стерлигов объявил о разводе с «женой-еретичкой», а также об отлучении от наследства дочери и двоих сыновей. Зато других своих отпрысков Сергия и Михея он назвал истинными православными христианами и сохранил за ними право на наследство.

«Моя бывшая жена уже давно пущеница и еретичка. Моя дочь Пелагия — пущеница и еретичка. Мой сын Арсений — блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Пантелеймон — блудный сын и еретик, лишен наследства», — написал Стерлигов в Telegram-канале.

В свою очередь супруга предпринимателя Алена Стерлигова заявила, что до сих пор состоит в браке с бизнесменом, но в семье произошли разногласия на религиозной почве.

«Мы как были женаты, так и женаты. Вы можете в ЗАГСе запросить наши документы. Герман Львович давно в этом погружении в религию. Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсений, Пантелеймон и я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики. Поэтому просто молимся друг за друга, и каждый думает, что кто-то ошибается. Герман — увлекающийся человек, как обычно, горе от ума», — отметила она.

