Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 00:03

«Встреча продолжается»: переговоры Трампа и Зеленского идут больше часа

Переговоры Трампа и Зеленского во флоридской резиденции идут уже полтора часа

Мар-а-Лаго Мар-а-Лаго Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Переговоры президента США Дональда Трампа и украинского главы Владимира Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго продолжаются уже более полутора часов. Согласно сообщениям пресс-пула Белого дома, встреча, проходящая в формате обеда, началась после входа журналистов в главный зал, и ее окончание пока не определено.

Пул все еще находится в Мар-а-Лаго. Информации о времени нет, но встреча Трампа и Зеленского продолжается, — говорится в сообщении пула.

С американской стороны в переговорах принимают участие ключевые фигуры: госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель ОКНШ Дэн Кейн, зять президента США Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф, а также другие высокопоставленные представители администрации. Это уже четвертая личная встреча двух лидеров и первая, проходящая во Флориде.

Переговорам Трампа и Зеленского предшествовал телефонный разговор американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. В беседе с ним хозяин Белого дома назвал ситуацию на Украине своим самым трудным вызовом. Он отметил, что вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

переговоры
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
продолжительность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 29 декабря: брать ли быка за рога, что ждет влюбленных?
Лучшая теннисистка мира проиграла австралийцу в «Битве полов»
Зеленский отреагировал на предложение Трампа о «взятке»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 декабря 2025 года
Москвичей в ближайшие пять лет ждут новые станции метро
Гражданская инфраструктура пострадала при атаке БПЛА на Кубань
Освещающие переговоры Трампа и Зеленского журналисты приступили к обеду
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадал человек
Приметы 29 декабря — Аггей Инесей: объедаемся сладким
«Встреча продолжается»: переговоры Трампа и Зеленского идут больше часа
«Что за тупой вопрос?»: Трамп осадил журналиста перед встречей с Зеленским
Настроение Зеленского на встрече с Трампом испортил один вопрос
Более 20 украинских дронов лишились «крыльев» над тремя регионами России
В ДНР ликвидировали подполковника ВСУ
Очевидцы рассказали о взрывах над Краснодарским краем
Блогер Милохин кардинально сменил сферу деятельности
Зеленский допустил обсуждение с Трампом территориального вопроса
Дополнительные ограничения введены в одном из южных аэропортов России
Зеленский отказался от строгого дресс-кода для встречи с Трампом
Около виллы Брижит Бардо образовался стихийный мемориал
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.