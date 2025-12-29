«Встреча продолжается»: переговоры Трампа и Зеленского идут больше часа Переговоры Трампа и Зеленского во флоридской резиденции идут уже полтора часа

Переговоры президента США Дональда Трампа и украинского главы Владимира Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго продолжаются уже более полутора часов. Согласно сообщениям пресс-пула Белого дома, встреча, проходящая в формате обеда, началась после входа журналистов в главный зал, и ее окончание пока не определено.

Пул все еще находится в Мар-а-Лаго. Информации о времени нет, но встреча Трампа и Зеленского продолжается, — говорится в сообщении пула.

С американской стороны в переговорах принимают участие ключевые фигуры: госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель ОКНШ Дэн Кейн, зять президента США Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф, а также другие высокопоставленные представители администрации. Это уже четвертая личная встреча двух лидеров и первая, проходящая во Флориде.

Переговорам Трампа и Зеленского предшествовал телефонный разговор американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. В беседе с ним хозяин Белого дома назвал ситуацию на Украине своим самым трудным вызовом. Он отметил, что вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.