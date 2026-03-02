Трамп ополчился на Стармера из-за военной базы на острове Диего-Гарсия Стармер разочаровал Трампа отказом наносить удары по Ирану с базы в Диего-Гарсии

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который запретил использование американской авиабазы на острове Диего-Гарсия для нанесения ударов по Ирану, сообщает The Telegraph. В беседе с изданием Трамп подчеркнул, что Стармер был обеспокоен законностью этого запроса.

Похоже, между нашими странами такого раньше никогда не случалось <…>. Похоже, его беспокоила законность этого вопроса. <…> Мы были очень разочарованы в Кире [Стармере], — сказал глава Белого дома.

Позднее в тот же день британский премьер пересмотрел свою позицию. Стармер заявил, что предоставит ВВС США доступ к авиабазе Диего-Гарсия, но только для «конкретных и ограниченных целей». Это решение было расценено как компромисс.

Ранее Стармер заявил, что Лондон разрешил Вашингтону использовать свои военные объекты для атак на иранские ракетные склады. Он подчеркнул, что Соединенное Королевство не станет напрямую участвовать в боевых действиях против Тегерана, так как учло печальный опыт иракской кампании.