02 марта 2026 в 16:29

Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран

Хегсет: Трамп определяет условия окончания военной операции против Ирана

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Условия завершения военной операции против Ирана определяет исключительно президент США Дональд Трамп, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции. По его словам, операция закончится на условиях, отвечающих принципу «Америка прежде всего», передает Fox News.

Мы закончим это на условиях «Америка прежде всего» и когда решит президент Трамп. Никто иной. Как это и должно быть, — заявил глава Пентагона.

Хегсет также сказал, что совместная операция США и Израиля против Ирана под названием «Эпическая ярость» стала самой сложной и точной в истории. По его словам, кампания носит исключительно воздушный характер.

До этого появились данные, что число погибших американских военнослужащих в ходе этой операции возросло до четырех. Один из бойцов, которого тяжело ранило в первые дни атак, скончался в госпитале. Имена погибших не будут раскрыты до уведомления их семей.

Трамп заявлял, что Вашингтон планировал уничтожить руководство Ирана за две-три недели. Однако, по его словам, на ликвидацию потребовался всего один день.

Пит Хегсет
США
Иран
Дональд Трамп
