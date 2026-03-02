Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 17:30

Захарову возмутили слова фон дер Ляйен о «новой надежде» Ирана

Захарова назвала сатанизмом заявление фон дер Ляйен о новой надежде Ирана

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/Global Look Press
Слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о «новой надежде» для «угнетенного» народа Ирана прозвучали как «сатанизм», написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так она ответила на заявление фон дер Ляйен о праве иранского народа самостоятельно определять свое будущее.

Вот он, сатанизм во всей красе. Смотрите и не отворачивайтесь. Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у «народа Ирана появилась новая надежда»? Проклят будет и тот, кто совершил это ритуальное жертвоприношение силам зла, и тот, кто увидел в нем «новую надежду», — написала Захарова.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что атаки на гражданские объекты как на территории Ирана, так и в других арабских государствах недопустимы. В ведомстве призвали исключить все подобные удары. По мнению российских дипломатов, США и Израиль стремятся к смене режима в Иране, используя для этого различные методы, включая убийства руководства страны. Кроме того, Вашингтон и Тель-Авив пытаются сорвать процесс нормализации отношений между Ираном и арабскими соседями.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика находится в состоянии «полномасштабной войны». По его словам, Тегеран намерен отомстить США и Израилю за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Мария Захарова
МИД России
Иран
Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия
