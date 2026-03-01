Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 06:58

«Это не лидерство»: в ООН поставили на место фон дер Ляйен из-за Ирана

Спецдокладчик ООН Альбанезе призвала ЕК к ответу из-за ситуации в Иране

Здание ООН, Нью-Йорк, США Здание ООН, Нью-Йорк, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спецдокладчик по Палестине Франческа Альбанезе потребовала от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объяснений после того, как та поддержала операцию США и Израиля против Ирана. В своем посте в соцсети X дипломат назвала действия Брюсселя эскалацией, а не лидерством.

Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением, фактически одобрив удары по Ирану, напомнив о санкциях против Тегерана и Корпуса стражей Исламской революции из-за ядерной программы. В ответ Альбанезе обрушилась с резкой критикой, задав риторические вопросы.

Какие события развиваются? Агрессия США и Израиля? Массовые убийства десятков мирных жителей? Опасность ответных действий Ирана? — написала политик.

Спецдокладчик подчеркнула, что ссылаться на ядерную безопасность, одновременно поддерживая политику, которая ставит под угрозу миллионы жизней, — это неправильно. Альбанезе добавила, что говорит это ради граждан ЕС. По ее словам, им нужно увидеть, что подписывается от их имени.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале «крупнейшей военной операции» против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. По данным агентства Fars, атака начнется «в ближайшие минуты».

