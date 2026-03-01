Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 06:46

Стало известно, кто станет новым командующим КСИР

Clash Report: генерал Вахиди был назначен на пост командующего КСИР

Флаг Ирана Флаг Ирана Фото: Global Look Press
Бригадный генерал Ахмад Вахиди назначен на пост главнокомандующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), пишет Clash Report. До этого он был заместителем руководителя иранского спецназа.

Ахмад Вахиди был назначен новым командующим КСИР, — говорится в публикации издания.

Ранее Армия обороны Израиля официально подтвердила гибель высокопоставленных иранских военных в результате удара в Тегеране. По данным военного ведомства, были ликвидированы министр обороны, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур.

Позже КСИР объявил о начале «крупнейшей военной операции» против Израиля и американских баз на Ближнем Востоке. Атака начнется «в ближайшие минуты». Подробности пока не раскрываются. Экстренное заявление прозвучало на фоне эскалации, вызванной гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильского удара 28 февраля.

Также иранский государственный телеканал официально подтвердил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи погиб в результате ночных ударов США и Израиля по Тегерану. Информация, которая ранее циркулировала в западных СМИ и соцсетях, впервые получила подтверждение в государственных СМИ.

Иран
назначения
генералы
КСИР
