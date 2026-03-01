Стало известно, куда сбежал причастный к удару по Белгороду комбриг ВСУ

Причастный к массированному удару по Белгороду комбриг ВСУ сбежал под Львов, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит ТАСС, ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре города в ночь с 26 на 27 февраля взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ.

Приказ был отдан комбригом А. А. Поповым, который после совершения военного преступления укрылся в Дрогобыче (Львовская область), — отметил он.

До этого стало известно, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, зафиксированы серьезные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

Утром 1 марта появилась информация, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, восемь БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, по семь — над Белгородской и Курской областями.