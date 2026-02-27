Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, зафиксированы серьезные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток, — написал Гладков.

По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время сотрудники оперативных служб находятся на местах происшествий.

До этого стало известно, что мирная жительница пострадала при ударе ВСУ по городу Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, девушку доставили в больницу, сейчас она находится под наблюдением медиков.

Кроме того, глава Брянской области сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате удара был полностью разрушен фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших нет.