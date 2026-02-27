Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 00:15

Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу

Гладков: Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, зафиксированы серьезные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток, — написал Гладков.

По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время сотрудники оперативных служб находятся на местах происшествий.

До этого стало известно, что мирная жительница пострадала при ударе ВСУ по городу Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, девушку доставили в больницу, сейчас она находится под наблюдением медиков.

Кроме того, глава Брянской области сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате удара был полностью разрушен фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших нет.

Вячеслав Гладков
Белгород
ВСУ
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры момента освобождения девятилетней девочки в Смоленске
Российские ледоколы пришли на помощь в Финский залив
MOL потребовала от компании JANAF обеспечить транзит нефти из РФ
Путин поздравил военных Сил специальных операций с профессиональным праздником
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
В Ярославле перестали принимать и выпускать авиарейсы
Клинтон призвала Конгресс допросить Трампа о связях с Эпштейном
«По Ефремову соскучились»: Милонов о Пугачевой, Долиной, уехавших рокерах
Пакистан нанес авиаудар по Афганистану
Стало известно, чем закончатся нападки Зеленского на Венгрию и Словакию
Появились кадры с места взрыва в баре в Казахстане
В Минобороны сообщили, сколько вражеских дронов ПВО сбила за три часа
Шесть человек погибли при взрыве в баре в Казахстане
Мирная жительница Брянской области попала в больницу от удара ВСУ
Появились кадры подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Легендарный вратарь оценил выступления Сафонова в «ПСЖ»
В одном российском регионе введут материнский капитал для студентов
СК потребовал ареста подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
МФО не дают денег до зарплаты? 5 способов не уйти к черным кредиторам
Тренер «Балтики» рассказал, сколько футболистов могли покинуть клуб зимой
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.