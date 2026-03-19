Курс доллара пробил очередной потолок

Утром в четверг, 19 марта, курс доллара на внебиржевом рынке превысил 87 рублей, свидетельствуют данные Investing. Курс евро вырос до 97,29 рубля.

Причины скачка неизвестны. Накануне Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро до 83,13 и 94,67 рубля соответственно.

Как рассказал экономист Николай Кульбака, к росту доллара привело сокращение импорта в Россию из Дубая. Он отметил, что валютные курсы сейчас зависят от огромного количества факторов. По словам эксперта, сейчас на рынке наблюдается существенная волатильность.

До этого анализ данных Банка России показал, что в январе доля рубля в расчетах между европейскими странами и Россией по экспорту и импорту достигла рекордного уровня. Так, 75,7% платежей, осуществленных европейскими странами за импорт товаров из России, были произведены в рублях. Это рекордный показатель за всю современную историю.

Экономист Денис Ракша в свою очередь рассказал, что, несмотря на разговоры о скором падении российской валюты до психологической отметки в 100 рублей за доллар, реальных предпосылок для этого пока не наблюдается. По его словам, на практике курс держится стабильно.