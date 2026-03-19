Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 11:25

Курс доллара пробил очередной потолок

Курс доллара на внебиржевом рынке превысил 87 рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Утром в четверг, 19 марта, курс доллара на внебиржевом рынке превысил 87 рублей, свидетельствуют данные Investing. Курс евро вырос до 97,29 рубля.

Причины скачка неизвестны. Накануне Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро до 83,13 и 94,67 рубля соответственно.

Как рассказал экономист Николай Кульбака, к росту доллара привело сокращение импорта в Россию из Дубая. Он отметил, что валютные курсы сейчас зависят от огромного количества факторов. По словам эксперта, сейчас на рынке наблюдается существенная волатильность.

До этого анализ данных Банка России показал, что в январе доля рубля в расчетах между европейскими странами и Россией по экспорту и импорту достигла рекордного уровня. Так, 75,7% платежей, осуществленных европейскими странами за импорт товаров из России, были произведены в рублях. Это рекордный показатель за всю современную историю.

Экономист Денис Ракша в свою очередь рассказал, что, несмотря на разговоры о скором падении российской валюты до психологической отметки в 100 рублей за доллар, реальных предпосылок для этого пока не наблюдается. По его словам, на практике курс держится стабильно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.