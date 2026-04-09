09 апреля 2026 в 18:25

Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые за месяц

ЦБ России установил курс доллара на 10 апреля на уровне 77,84 рубля

Центральный банк России установил официальный курс доллара на пятницу, 10 апреля, на уровне 77,8366 рубля, что впервые за месяц опустило американскую валюту ниже отметки в 78 рублей. Предыдущий раз ниже этого порога курс доллара фиксировался 5 марта 2026 года.

Одновременно ЦБ определил курс евро на уровне 90,8813 рубля, а китайского юаня — 11,3685 рубля. По сравнению с показателями на четверг, 9 апреля, доллар подешевел на 46,77 копейки, евро — на 68,28 копейки, а юань — на 8,96 копейки.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил NEWS.ru, что к концу года курс доллара способен вырасти до уровня 95–100 рублей. Экономист полагает, что ослабление рубля может произойти под влиянием сразу нескольких причин, среди которых ожидаемое решение Центрального банка по ключевой ставке.

До этого экономист Николай Кульбака сообщал, что снижение объемов импорта в Россию из Дубая спровоцировало рост курса доллара. Он пояснил, что на валютный рынок сейчас влияет большое число факторов. Эксперт также отметил, что ситуация характеризуется высокой волатильностью.

Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые за месяц
