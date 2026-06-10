В России могут ввести новую меру поддержки выпускников медвузов

Лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал компенсировать наем жилья выпускникам медвузов. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что без решения жилищного вопроса и достойных зарплат даже самые лучшие рекомендации Минздрава не смогут удержать вчерашних студентов в профессии.

Сейчас, в конце учебного года, Минздрав рапортует, что все необходимые рекомендации по «бесшовному привлечению на работу в медицинские организации в рамках наставничества» уже даны. Но от этих советов выпускникам будет ни тепло, ни холодно, если у них не будет жилья и нормальных зарплат. Они будут уходить из профессии. Обращаю внимание, что по данным Минздрава, в 2025 году жилищные условия улучшили около 50 тыс. медработников, что на 16% выше показателей предыдущего года. Не нужно быть провидцем, чтобы понимать, насколько ухудшится эта статистика в 2026-м и в последующие годы. Важно не допустить, чтобы вчерашних выпускников распихивали по «общагам» и ночлежкам. Самый оптимальный вариант, если нет служебных квартир — оплачивать медикам наем жилья, — сказал Миронов.

По его словам, адресные выплаты подъемных и налоговые послабления для отличников учебы помогут снизить отток кадров на начальном этапе. Депутат отметил, что региональные льготы при этом не должны зависеть от прописки молодого врача, иначе теряется весь смысл поддержки.

Второй важнейший аспект — зарплаты врачей. В большинстве регионов они далеки от двукратного размера средней зарплаты, что было предусмотрено майским указом президента еще в 2012 году. И, к сожалению, бюджет здравоохранения не позволяет рассчитывать на стабильное повышение доходов медработников. Поэтому «Справедливая Россия» призывает адресно помогать молодым врачам: выплачивать подъемные, вводить налоговые льготы для выпускников-отличников и предоставлять региональные льготы независимо от адреса постоянной регистрации, — заключил Миронов.

Ранее в Минздраве Московской области заявили, что свыше 17 тыс. региональных медиков, работающих в госучреждениях, ежемесячно получают компенсацию аренды жилья. Один работник может рассчитывать на выплату до 30 тыс. рублей, а супружеская пара из двух медиков — до 45 тыс. рублей.