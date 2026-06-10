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10 июня 2026 в 10:07

Гастроэнтеролог рассказала о неочевидной пользе мороженого

Гастроэнтеролог Кашух: порция мороженого может быть полезна при простуде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мороженое может оказать положительное воздействие на организм при простуде, заявила NEWS.ru врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Однако, по ее словам, использовать десерт в качестве альтернативы лекарствам не стоит.

Мороженое не лечит инфекцию и не устраняет причину заболевания. Однако холод оказывает местный обезболивающий эффект: сосуды слизистой оболочки сужаются, уменьшается отек, поэтому боль на некоторое время может стать менее выраженной. Именно поэтому холодные продукты нередко рекомендуют пациентам после удаления миндалин, а лед прикладывают после сложных стоматологических вмешательств. Если человеку приятно есть мороженое во время простуды и после него самочувствие не ухудшается, небольшая порция не принесет вреда, — поделилась Кашух.

Она подчеркнула, что при заболевании следует есть холодный десерт медленно, чтобы не переохлаждать горло. По словам врача, если же после употребления мороженого боль усиливается или возникает значительный дискомфорт, рекомендуется временно отказаться от этой сладости.

Рассматривать мороженое как лекарство нельзя. Оно не сокращает продолжительность болезни и не заменяет назначенное лечение. Кроме того, сладкие сорта содержат большое количество сахара, который может дополнительно раздражать воспаленную слизистую у некоторых пациентов и даже спровоцировать более быстрый рост вредоносной флоры, — резюмировала Кашух.

Ранее главный врач городской поликлиники № 220 Анна Косенкова заявила, что классический сливочный пломбир и фруктовый сорбет на натуральных загустителях — самые полезные виды мороженого. По ее словам, пломбир выделяется сбалансированным составом благодаря натуральным жирам, белкам и минимальному количеству сахара.

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