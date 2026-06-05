Новак раскрыл, от чего зависит курс рубля

Курс рубля в России зависит сразу от нескольких факторов, рассказал корреспонденту NEWS.ru вице-премьер РФ Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, он складывается из промышленного и экономического развития.

Курс рубля у нас закладывается в [зависимости от] промышленного, социального и экономического развития. Это макроэкономические факторы, торговый баланс и другие показатели. Поэтому здесь, вы знаете, нельзя в потолок смотреть. Все это рассчитывается, — уточнил Новак.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара может установиться в интервале 84-85 рублей к концу 2026 года. Он добавил, что тот прогноз не учитывал всех обстоятельств, которые могут возникнуть.

Также Греф сообщил, что российская экономика столкнулась с четырьмя системными проблемами, которые иногда называют «всадниками апокалипсиса». Он перечислил эти факторы: высокая ключевая ставка, растущая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры.

До этого Новак рассказал, что ключевыми вызовами для российской экономики являются дефицит кадров и изменение структуры расходов бюджета. Также к ним он отнес жесткую денежно-кредитную политику.