Появилось видео с пытавшимся забраться в детсад мужчиной В Орехово-Зуево мужчина пытался прорваться в детский сад

Мужчина пытался проникнуть в детский сад в Орехово-Зуево, после задержания он заявил, что считает себя ребенком, сообщили NEWS.ru в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии. Тревожный сигнал поступил из дошкольного учреждения на улице Лопатина.

Сотрудники Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области задержали неадекватного мужчину, который пытался проникнуть на территорию дошкольного учреждения, — говорится в сообщении.

Неизвестный агрессивно размахивал конечностями, приставал к случайным прохожим и использовал нецензурную лексику. На замечания окружающих гражданин не реагировал и предпринял попытку незаконного проникновения на охраняемую территорию образовательного учреждения, после чего был оперативно задержан. В ходе последующего разбирательства 39-летний местный житель пояснил, что пытался попасть в детский сад, поскольку идентифицирует себя как ребенка.

Ранее мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Как сообщил глава города Дмитрий Дьяченко, никто не пострадал. Злоумышленника смогла задержать сотрудница образовательного учреждения.