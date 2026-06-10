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10 июня 2026 в 10:22

Появилось видео с пытавшимся забраться в детсад мужчиной

В Орехово-Зуево мужчина пытался прорваться в детский сад

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Мужчина пытался проникнуть в детский сад в Орехово-Зуево, после задержания он заявил, что считает себя ребенком, сообщили NEWS.ru в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии. Тревожный сигнал поступил из дошкольного учреждения на улице Лопатина.

Сотрудники Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Московской области задержали неадекватного мужчину, который пытался проникнуть на территорию дошкольного учреждения, — говорится в сообщении.

Неизвестный агрессивно размахивал конечностями, приставал к случайным прохожим и использовал нецензурную лексику. На замечания окружающих гражданин не реагировал и предпринял попытку незаконного проникновения на охраняемую территорию образовательного учреждения, после чего был оперативно задержан. В ходе последующего разбирательства 39-летний местный житель пояснил, что пытался попасть в детский сад, поскольку идентифицирует себя как ребенка.

Ранее мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Как сообщил глава города Дмитрий Дьяченко, никто не пострадал. Злоумышленника смогла задержать сотрудница образовательного учреждения.

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Росгвардия
детские сады
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