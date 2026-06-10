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10 июня 2026 в 10:05

Аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы

Рейсы в Домодедово начали отправлять и принимать по специальному согласованию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Московский аэропорт Домодедово временно изменил режим работы из-за введенных ограничений на полеты в районе авиагавани, сообщила пресс-служба Росавиации. Теперь обслуживание всех воздушных судов осуществляется в особом порядке.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что сразу пять аэропортов — Казани, Нижнекамска, Ижевска, Перми и Сочи — ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Спустя некоторое время воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

До этого в Краснодарском крае ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорты Краснодара и Геленджика принимали и отправляли авиарейсы только по специальному согласованию. При этом в аэропорту Сочи все действовавшие ограничения сняли.

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