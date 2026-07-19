Назван возраст, после которого молодость официально заканчивается

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения молодость продолжается до 45 лет, рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. Она уточнила, что именно такой возраст считается верхней границей молодого периода.
Официально молодой возраст заканчивается по классификации ВОЗ в 45 лет. Поэтому, если ориентироваться на классификацию ВОЗ, то это где-то 45 лет, — заявила Ткачева.
Ранее врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов заявил: скорость работы мозга может стать маркером определения биологического возраста. Он отметил, что старение — процесс снижения функциональности органов.
До этого гериатр Андрей Изюмов рассказал, что разнообразное питание способно предотвратить развитие деменции. По его словам, также важно не допускать недостатка витаминов и микроэлементов.
Кроме того, тренер-нутрициолог Ольга Яблокова порекомендовала обязательно включать овощи в рацион при выборе блюд на шведском столе. По ее словам, это поможет избежать переедания и обеспечит организм необходимой клетчаткой.