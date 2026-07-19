Назван возраст, после которого молодость официально заканчивается Минздрав сообщил, что по классификации ВОЗ молодость длится до 45 лет

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения молодость продолжается до 45 лет, рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. Она уточнила, что именно такой возраст считается верхней границей молодого периода.

Официально молодой возраст заканчивается по классификации ВОЗ в 45 лет. Поэтому, если ориентироваться на классификацию ВОЗ, то это где-то 45 лет, — заявила Ткачева.

Ранее врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов заявил: скорость работы мозга может стать маркером определения биологического возраста. Он отметил, что старение — процесс снижения функциональности органов.

До этого гериатр Андрей Изюмов рассказал, что разнообразное питание способно предотвратить развитие деменции. По его словам, также важно не допускать недостатка витаминов и микроэлементов.

Кроме того, тренер-нутрициолог Ольга Яблокова порекомендовала обязательно включать овощи в рацион при выборе блюд на шведском столе. По ее словам, это поможет избежать переедания и обеспечит организм необходимой клетчаткой.