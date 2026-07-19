Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 05:54

Назван возраст, после которого молодость официально заканчивается

Минздрав сообщил, что по классификации ВОЗ молодость длится до 45 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения молодость продолжается до 45 лет, рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. Она уточнила, что именно такой возраст считается верхней границей молодого периода.

Официально молодой возраст заканчивается по классификации ВОЗ в 45 лет. Поэтому, если ориентироваться на классификацию ВОЗ, то это где-то 45 лет, — заявила Ткачева.

Ранее врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов заявил: скорость работы мозга может стать маркером определения биологического возраста. Он отметил, что старение — процесс снижения функциональности органов.

До этого гериатр Андрей Изюмов рассказал, что разнообразное питание способно предотвратить развитие деменции. По его словам, также важно не допускать недостатка витаминов и микроэлементов.

Кроме того, тренер-нутрициолог Ольга Яблокова порекомендовала обязательно включать овощи в рацион при выборе блюд на шведском столе. По ее словам, это поможет избежать переедания и обеспечит организм необходимой клетчаткой.

Общество
молодость
Минздрав
ВОЗ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это делали украинцы»: в США жестко высказались о ВСУ
Возле побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
Стало известно, какой люксовый бренд мечтает о российском рынке
Чем опасен укус «наноклеща»: симптомы, лечение — как безопасно удалить
Дроноводы РФ взяли под контроль почти всю логистику ВСУ у Красного Лимана
Назван возраст, после которого молодость официально заканчивается
Поразили хранилища топлива ВСУ в порту Южный: успехи ВС РФ к утру 19 июля
Стрельба у ресторана в центре Ростова закончилась двумя пострадавшими
Школьников могут обязать устно объяснять выполненные домашние задания
Иран повредил более 20 вертолетов США в Иордании
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 июля
Россиянам увеличат выплаты за больничный
США начали существенное усиление военного присутствия на Ближнем Востоке
Можно ли изготовить бензин дома: 7 фактов о топливе, которые важно знать
ВС России начали бои за Захаровку
Серия взрывов вновь произошла в Киеве
Страны ЕС и Персидского залива сделали заявление по Ормузу
На Украине раскрыли подробности решения Зеленского об отставке Сырского
В Конго сообщили о новом скачке смертности от Эболы
Под Ставрополем вспыхнул пожар в промзоне во время атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.