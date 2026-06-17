Нутрициолог объяснила, как собрать здоровый обед на шведском столе

При выборе блюд на шведском столе следует обязательно включать в рацион овощи, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, это позволит избежать переедания и насытить организм клетчаткой.

Шведский стол легко превращается в отпускную проблему: хочется попробовать все сразу, а потом половину отпуска проводишь не на пляже, а в номере. Чтобы этого не случилось, тарелку лучше собирать по правилам. Начинать всегда стоит с овощей. Они дают объем, помогают не переесть и обеспечивают клетчаткой. Дальше следует добавить нормальный источник белка: рыбу, курицу, индейку, мясо, яйца или морепродукты. Это база, которая надолго дает сытость и не перегружает желудок, — посоветовала Яблокова.

Она подчеркнула, что гарнир предпочтительнее выбирать из продуктов, содержащих сложные углеводы. Таким образом, по словам нутрициолога, следует добавить небольшое количество риса, другой крупы или картофеля, избегая сочетания нескольких видов одновременно.

На отдыхе желудок часто реагирует не только на саму еду, но и на ее количество. Поэтому лучше взять меньше, спокойно поесть и, если захочется, вернуться за добавкой. Также важно не забывать о питьевом режиме. Желательно убрать сладкие напитки и оставить воду, чай и кофе. Не стоит увлекаться и жареной, очень жирной и копченой пищей. Все это крайне негативно сказывается на самочувствии ЖКТ. Таким образом, соблюдая эти простые правила, отпуск не испортится из-за самочувствия, — заключила Яблокова.

Ранее нутрициолог Елена Желянина предупредила, что употребление алкоголя на пляже в жару вредно для сердца и сосудов. По ее словам, особенно риску подвержены люди с гипертонией и аритмией.