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30 июля 2026 в 05:15

Врач назвала последствия постоянного кусочничества

Врач Дзейтова: постоянное кусочничество может привести к набору веса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Регулярные перекусы могут привести к набору веса, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Дали Дзейтова. По ее словам, если что-то жевать каждые полчаса, то можно незаметно увеличить калорийность рациона.

Во-первых, частое кусочничество способствует набору веса. Большинство людей не считают такие перекусы едой, хотя они нередко дают лишние 300–600 ккал в день. Это может постепенно приводить к набору веса. Во-вторых, становится сложнее слышать свой организм. Со временем многие начинают есть не из-за голода, а от скуки, усталости или тревоги, заявила Дзейтова.

Она отметила, что таким образом нарушается пищевое поведение. По словам врача, постоянные перекусы создают дополнительную нагрузку на организм и отражаются на обмене веществ.

Хаотичное питание часто становится частью замкнутого круга: стресс — что-нибудь съесть — стало легче — снова стресс — снова еда. Если говорить о здоровье, то после каждого приема пищи повышаются уровни глюкозы и инсулина. Но если человек постоянно перекусывает, особенно сладостями, ему, особенно при ожирении, предиабете или сахарном диабете, может быть сложнее контролировать гликемию, — заключила Дзейтова.

Ранее врач-эндокринолог Елизавета Золотова заявила, что бананы не подойдут для завтрака, так как чувство голода вскоре вернется. По ее словам, в таких плодах мало белка и жиров.

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