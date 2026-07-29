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29 июля 2026 в 17:48

Академик разнес норматив о приеме у врача в 15 минут

Академик Онищенко: норматив о времени приема у врача надо убрать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Норматив времени приема у врача в 15 минут нужно отменить, высказал мнение в беседе с РИА Новости академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, каждый случай уникален.

За смену, условно говоря, врач принимает приблизительно 25–27 посетителей. Из них некоторые приходят за справкой или закрыть больничный, им вообще полминуты надо. А кто-то пришел впервые, и ему надо разобраться в том, что с ним происходит, — заявил эксперт.

Академик добавил, что для каждого случая может потребоваться разное количество времени. Он напомнил, что часто бывают нужны консультации с другими специалистами, что тоже занимает время. Онищенко выразил солидарность с мнением министра здравоохранения Михаила Мурашко о бессмысленности норматива для приема у врача.

Ранее академик отметил, что здоровая жизнь россиян в среднем длится до 60 лет. Во время нее граждане остаются активными и продолжают работать. По словам Онищенко, государство стремится продлить период, когда люди сохраняют здоровье.

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