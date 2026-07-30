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30 июля 2026 в 05:27

Власти Японии подтвердили гибель 17 человек после землетрясения

Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press
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Власти японской префектуры Кумамото подтвердили гибель 17 человек в результате землетрясения магнитудой 7,1. По предварительным данным, пять человек погибли после обрушения в торговом центре Aeon, где после подземных толчков произошел взрыв из-за утечки газа.

Еще восемь человек стали жертвами разрушений на предприятии Nippon Paper Industries. Кроме того, шестеро находятся в состоянии остановки сердца и легких. В Японии этот термин используют для обозначения клинической смерти до ее официального подтверждения врачами. Также остается неизвестным местонахождение еще одного человека.

Ранее стало известно, что после землетрясения магнитудой 7,1 в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю зафиксировано 113 афтершоков, о чем свидетельствовали данные национального метеорологического управления. Повторные сейсмические толчки с магнитудой от 1,9 до 6,1 зафиксировали к 00:22 по местному времени (18:22 мск).

До этого посольство России в Японии сообщало, что обращений от российских граждан после мощного землетрясения не поступало. Дипломаты продолжают отслеживать происходящее в регионе и остаются на связи. Из-за высокого риска сейсмической активности власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.

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