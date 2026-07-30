«Ситуация жуткая»: в Киеве отреагировали на требования Трампа к Зеленскому

«Ситуация жуткая»: в Киеве отреагировали на требования Трампа к Зеленскому Соскин: Зеленский ожидал военной помощи, а получил требования Трампа

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что требование президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт не совпало с ожиданиями украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.

По словам Соскина, в Киеве рассчитывали на продолжение военной поддержки со стороны Вашингтона, однако вместо этого прозвучал призыв к скорейшему урегулированию конфликта. Политолог также выразил мнение, что Зеленский не ожидал подобного развития событий.

Ранее Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил, что Вашингтон продолжает призывать Украину и Россию к взаимным уступкам для достижения мира. Он выразил надежду, что обе стороны пойдут на определенные компромиссы.

До этого заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что визит Зеленского в Вашингтон имел две цели: сделать совместное фото с улыбающимся Трампом и получить лицензии на производство систем Patriot. По его словам, украинский президент пытается отсрочить мир, обещая его наступление благодаря новым поставкам оружия.