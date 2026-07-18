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18 июля 2026 в 18:10

Авария в Домодедово унесла жизнь инспектора полиции

Лейтенант полиции погиб после столкновения с автомобилем в Домодедово

Фото: max.ru/mvd50
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Смертельная авария с участием служебного мотоцикла инспектора ДПС произошла в подмосковном Домодедово, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области в мессенджере МАКС. В результате столкновения погиб сотрудник полиции.

В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получил 33-летний инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на 7-м километре дороги Шебанцево — Голубино — Глотаево столкнулись легковой автомобиль под управлением 54-летнего водителя и служебный мотоцикл. Инспектор ДПС получил травмы, несовместимые с жизнью.

Погибшим оказался лейтенант полиции Михаил Тихонов, служивший в органах с июня 2019 года. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, руководство МВД выразило соболезнования семье погибшего.

Ранее сообщалось, что семья с двумя детьми погибла в Тамбовской области в ДТП с грузовиком. Авария произошла в вечернее время на 56-м километре трассы Тамбов — Пенза. Известно, что водитель легковушки пытался совершить обгон.

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