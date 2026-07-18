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18 июля 2026 в 16:42

Жуткая авария с грузовиком унесла жизни целой семьи в Тамбовской области

Семья с двумя детьми разбилась в ДТП с грузовиком в Тамбовской области

Фото: госавтоинспекция.рф
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Семья с двумя детьми погибла в Тамбовской области в ДТП с грузовиком, сообщила Госавтоинспекция России в Telegram-канале. Авария произошла в вечернее время на 56-м километре трассы Тамбов — Пенза. Известно, что водитель легковушки пытался совершить обгон.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля в разрешенном месте выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с грузовиком. В салоне находились родители и два ребенка — мальчики десяти и тринадцати лет. Все четверо от полученных травм скончались на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее Главное управление МЧС России по Ленинградской области сообщило, что в Тосненском районе столкнулись грузовик и легковой Nissan, в результате чего четыре человека пострадали и были госпитализированы. ДТП случилось в деревне Куньголово на трассе 41К-170.

Кроме того, в Санкт-Петербурге у дома № 6 возле детской клинической больницы столкнулись Kia и мотоцикл. Водитель двухколесного транспорта пострадал, его на носилках доставили в стоявшую рядом скорую помощь.

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