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14 июля 2026 в 16:02

Спасатели раскрыли первые подробности жуткого ДТП с грузовиком

Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Ленобласти

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Четыре человека получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения после столкновения грузовика с легковым автомобилем Nissan в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает ГУ МЧС России по региону в МАКСе. Инцидент произошел в деревне Куньголово на участке региональной трассы 41К-170.

Произошло столкновение грузового автомобиля и легкового автомобиля Nissan. В результате ДТП пострадали четыре взрослых человека из легковушки, один из них был деблокирован спасателями. Все пострадавшие госпитализированы, — сказано в сообщении.

Ранее в Севастополе водитель автомобиля Mitsubishi сбила 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. 67-летняя женщина двигалась по Фиолентовскому шоссе и в районе дома № 6 по улице Маринеско наехала на ребенка. При этом мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу без шлема и защитной экипировки, а светофор в этот момент не работал. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

В Приморском районе Санкт-Петербурга 15-летний водитель электрического питбайка получил тяжелые травмы после столкновения с автомобилем Jaguar, за рулем которого находилась 49-летняя женщина. Подростка госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. Авария произошла возле дома № 6 на Яхтенной улице.

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