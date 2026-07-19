Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 19 июля?
Какие регионы ВСУ атаковали ночью 19 июля
Атаку беспилотных летательных аппаратов отразили в окрестностях Ставрополя, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих соцсетях. По предварительной информации, пострадавших нет.
По словам главы региона, в результате атаки произошло возгорание в промышленной зоне Шпаковского округа. Других подробностей о произошедшем на данный момент не приводится.
Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали автозаправочную станцию в городе Льгове Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. По его словам, в результате удара пострадал местный житель.
«Очередная атака ВСУ на АЗС. В городе Льгове из-за удара по заправке ранен местный житель 1971 года рождения. У него слепые осколочные ранения левой ноги. Ему оказана необходимая медицинская помощь», — написал Хинштейн.
Глава региона уточнил, что пострадавшего планируют доставить в Курск. Ему уже оказана необходимая медицинская помощь.
Также два человека погибли, еще один получил ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. В Новолуганском погибла женщина 1972 года рождения, а в Шахтерске жертвой атаки на грузовой автомобиль стал мужчина 1967 года рождения.
«Два человека погибли, еще один мирный житель республики пострадал сегодня из-за атак ударных БПЛА [ВСУ]», — написал Пушилин.
В Калининском районе Горловки был ранен водитель автомобиля коммунальных служб. Также повреждены жилой дом, восемь объектов гражданской инфраструктуры и 15 грузовых автомобилей, добавил Пушилин.
Как ВСУ атаковали Россию ранее
Удары украинских беспилотников за последние сутки унесли жизни двух жителей Донецкой Народной Республики, заявил глава региона Денис Пушилин в своих социальных сетях. По его словам, еще 12 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.
«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал он.
Пушилин пояснил, что в Никитовском районе Горловки при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина. Еще один водитель 1978 года рождения скончался на трассе Донецк — Горловка после удара по грузовику.
Ранения получили жители Макеевки, Дебальцево, Горловки, Шахтерска и Великоновоселковского округа. Среди пострадавших — пассажиры городских автобусов № 83 и № 2 в Горловке, водители микроавтобусов и легковых машин, а также гражданские, пострадавшие при детонации взрывоопасного предмета в Центрально-Городском районе.
Кроме того, в Херсонской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на трассе «Новороссия» (Р-280) у села Чонгар погибли два мирных жителя, еще один получил ранения, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Трагедия произошла в 16:00 по московскому времени.
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