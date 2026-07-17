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17 июля 2026 в 21:34

ВСУ нанесли смертельный удар по колонне машин с мирными жителями

ВСУ атаковали колонну гражданских машин на трассе в Херсонской области

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Херсонской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на трассе «Новороссия» (Р-280) у села Чонгар погибли два мирных жителя, еще один получил ранения, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Трагедия произошла в 16:00 по московскому времени.

На федеральной трассе Р-280 у села Чонгар в результате атаки БПЛА повреждены четыре легковых автомобиля. Погибли два человека, их личности устанавливаются, еще один человек пострадал, — сказал Василенко.

Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщил, что атака Вооруженных сил Украины унесла жизнь одного мирного жителя. Это не первая атака за день. По словам мэра, до этого ВСУ наносили удары еще три раза. В ходе этих атак четыре человека получили ранения.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в результате очередной вражеской атаки на северную часть республики погибли два человека, еще один мирный житель получил ранение. Он заверил, что власти окажут всю необходимую материальную помощь и всестороннюю поддержку.

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