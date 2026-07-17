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17 июля 2026 в 17:41

Два человека погибли при атаке ВСУ на север Крыма

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В результате очередной вражеской атаки на северную часть Крыма погибли два человека, еще один мирный житель получил ранения различной степени тяжести, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале. Он заверил, что власти окажут всю необходимую материальную помощь и всестороннюю поддержку.

К сожалению, в результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения. Искренне соболезную родным и близким погибших, — написал Аксенов.

Ранее украинские беспилотники ударили по четырем муниципалитетам Белгородской области. Два мирных жителя пострадали в ходе атак. Один из БПЛА ударил по городу Шебекино. Мужчина и женщина получили ранения. Еще несколько FPV-дронов сдетонировали в селах Новая Таволжанка, Ржевка, Белянка и поселке Маслова Пристань.

До этого стало известно, что два человека погибли из-за атак дронов ВСУ по территории Донецкой Народной Республики. Как уточнил глава региона Денис Пушилин, еще 11 мирных жителей, включая грудного ребенка, получили ранения.

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