Обстановка в Крыму 18 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

Обстановка в Крыму 18 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

В Крыму продолжает действовать новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие последние новости об этом известны 18 июля, что с поездами?

Что с поездами в Крыму 18 июля, изменение расписания

Все поезда «Таврия» крымского направления продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый Парк. Это продлится до 20 июля включительно. Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

Напомним, что изменения на железной дороге в Крыму начались 10 июня. Изначально укоротили маршруты некоторых поездов от/до Керчи — в схему включили автобусы, для того чтобы доехать от/до станции. С 20 июня нововведения распространили на все поезда. Потом число действующих маршрутов сократили.

Также с 17 июля два пригородных поезда сообщением Инкерман-1 — Евпатория будут делать дополнительные остановки, уточнила Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК). Изменения коснутся электричек: № 7202/7201 Инкерман-1 — Евпатория (отправление со станции Инкерман-1 в 07:42) — добавили остановку на платформе 1531 км, №7204/7203 Инкерман-1 — Евпатори» (отправление со станции Инкерман-1 в 11:30) — добавили остановку на платформе 1486 км.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на автомобиле можно через Крымский мост. По состоянию на утро 18 июля перед Крымским мостом проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив, досмотра нет, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые транспортные средства, а также находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, который проходит по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

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