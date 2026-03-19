19 марта 2026 в 13:46

Экономист предрек курс доллара до конца 2026 года

Курс доллара к концу года может достигнуть отметки в 95–100 рублей, заявил NEWS.ru экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, толчком к ослаблению национальной валюты станет совокупность нескольких факторов, включая предстоящее решение Центрального банка по ключевой ставке.

Я считаю, что главной причиной скачка доллара и евро стало снижение ключевой ставки. Завтра заседание ЦБ. Все, и я в том числе, ждут ее снижения на 0,5 процентных пункта. Также в ослаблении рубля сработал фактор бюджетного дефицита — его надо как-то покрывать. Важно, сколько баррель стоит в национальной валюте. Соответственно, доллар растет, нефть стоит больше. Дальнейший курс американской валюты будет зависеть от стоимости барреля. Я считаю, что мы наконец выйдем на экономически обоснованный показатель, Полагаю, что доллар к концу года будет 95–100 рублей. Я об этом говорил всегда, но курс был сильно завышен, — пояснил Разуваев.

Ранее кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что рост курса доллара негативно скажется на строительной отрасли, а также на перерабатывающей и пищевой промышленности. По его словам, представители данных секторов окажутся под давлением из-за подорожания импортных комплектующих и сырья.

