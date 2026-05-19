Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 09:59

Российские ученые предложили создать «энергорубль»

В России предложили создать энергорубль для оплаты счетов за электроэнергию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России предлагается создать «энергорубль» для оплаты счетов за электроэнергию, сообщила ТАСС пресс-служба Тольяттинского государственного университета. Речь идет о цифровой форме валюты.

«Энергорубль» — особая цифровая валюта, привязанная не к деньгам, а к реально потраченному электричеству и теплу, — говорится в сообщении.

Как рассказали ученые, есть идея объединить финансовые и энергетические потоки через «умный» энергосервисный контракт (ЭСК). Платежи в таком случае будут осуществляться с помощью компьютерных программ, которые следят за сделкой и переводят деньги. Отмечается, что благодаря «энергорублю» стоимость услуг будет привязана к реальному потреблению энергии, а не к биржевым показателям.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш заявил, что внедрение цифрового рубля позволит осуществлять моментальные международные платежи. По его словам, новая форма отечественной валюты позволит оптимизировать издержки и снизить комиссию.

Общество
Россия
рубли
электроэнергия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Технолог назвала продукты, которые опасно брать на работу в жаркую погоду
В Раде заявили об исключении требований ЕС из антикоррупционной стратегии
Россия представила уникальную разработку, повышающую дальность ударов БПЛА
В российском городе задержали группу за незаконный выпуск алкоголя
Российская армия выполнила важную операцию под Харьковом
В Таиланде могут казнить гражданина РФ
Власти Украины задумались о расширении мобилизации
Наступление ВС РФ на Харьков 19 мая: последние новости, ситуация в Купянске
Опубликованы кадры из самолета с Путиным перед вылетом в Китай
Оверчук раскрыл один факт о торговле между Россией и Белоруссией
Риелтор ответил, какие критерии делают дом элитным
Россия выделит 5 млрд рублей на поддержку Керченского пролива
В ВОЗ выразили сильную обеспокоенность из-за скорости распространения Эболы
Удары по Украине сегодня, 19 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Днепропетровске произошел взрыв
Автоэксперт оценил новый ГОСТ о проверке состояния водителей с помощью ИИ
Врач ответила, с чем связан дефицит белка в крови
«Позор»: осужденный британский наемник почувствовал себя брошенным Лондоном
Назначен новый посол России в Марокко
Раскрыто состояние пилота сгоревшего при посадке самолета в Якутии
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.