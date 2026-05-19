Российские ученые предложили создать «энергорубль» В России предложили создать энергорубль для оплаты счетов за электроэнергию

В России предлагается создать «энергорубль» для оплаты счетов за электроэнергию, сообщила ТАСС пресс-служба Тольяттинского государственного университета. Речь идет о цифровой форме валюты.

«Энергорубль» — особая цифровая валюта, привязанная не к деньгам, а к реально потраченному электричеству и теплу, — говорится в сообщении.

Как рассказали ученые, есть идея объединить финансовые и энергетические потоки через «умный» энергосервисный контракт (ЭСК). Платежи в таком случае будут осуществляться с помощью компьютерных программ, которые следят за сделкой и переводят деньги. Отмечается, что благодаря «энергорублю» стоимость услуг будет привязана к реальному потреблению энергии, а не к биржевым показателям.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш заявил, что внедрение цифрового рубля позволит осуществлять моментальные международные платежи. По его словам, новая форма отечественной валюты позволит оптимизировать издержки и снизить комиссию.