Продюсер Фадеев рассказал о судах с Черкасовым Продюсер Фадеев признался, что Черкасов неоднократно обманывал его

Продюсер Максим Фадеев рассказал, что гендиректор музыкального издания «Джем» Андрей Черкасов обманывал его с авторским правом, сообщает 360.ru. Он отметил, что ждал недавнего ареста несколько лет.

Этот человек обманул меня неоднократно касаемо моих авторских прав, в том числе на проект [певицы] Линды (настоящее имя — Светлана Гейман). В сговоре еще с некоторыми людьми, которых мы укажем позже и которые, я надеюсь, последуют за Черкасовым. Они подделали мои подписи на документах конца 90-х о том, что я якобы отдал им все авторские права на созданную мной музыку, — рассказал Фадеев.

Продюсер подчеркнул, что в суд на Черкасова подавали многие артисты. По его словам, последние 30 лет кто-то другой получал авторские отчисления за его песни.

Ранее сообщалось, что Черкасов, обвиняемый в мошенничестве с авторскими правами российских артистов, угрожал свидетелям по своему уголовному делу. Судебная инстанция согласилась с доводами правоохранительных органов и продлила срок содержания продюсера в СИЗО до конца лета.