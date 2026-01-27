Россиян предупредили об изменениях в системе расчета алиментов С 1 марта в России начнут считать алименты от средней зарплаты по региону

Уже с 1 марта 2026 года при оформлении единого пособия в России алименты больше не будут считать от МРОТ, рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин. По его словам, которые приводит РИА Новости, теперь ориентиром будет средняя зарплата по региону. При этом сам по себе порядок вычисления алиментов останется прежним.

Корректируется именно их учет при назначении единого пособия. Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от установленной величины, — объяснил Балынин.

Он добавил, что при расчетах будут использовать официальные данные Росстата. В случае их отсутствия будут учитываться показатели за год, предшествующий предыдущему.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ежемесячно публиковать имена и фотографии злостных неплательщиков алиментов на муниципальных сайтах, а также в районных и региональных газетах. По его словам, отказ платить алименты можно считать преступлением против собственных детей.