В России предложили создать доску позора для неплательщиков алиментов в СМИ Член ОП Гриб: фото злостных неплательщиков алиментов следует размещать в СМИ

Муниципальные сайты, а также районные и региональные газеты должны ежемесячно публиковать имена и фотографии злостных неплательщиков алиментов, заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, отказ платить алименты можно считать преступлением против собственных детей.

Хотел бы, чтобы не только на «Госуслугах», но и на всех муниципальных сайтах, районных, региональных газетах — то есть во всех СМИ с государственным участием — публиковались списки злостных неплательщиков с фотографиями, биографией и указанием места работы, — сказал Гриб.

Ранее в Краснодарском крае судебные приставы арестовали счета у отца двоих детей. Под ограничение попали обычные банковские счета и специальный брокерский счет для операций с цифровыми активами. Общий долг мужчины по алиментам составил 1,7 млн рублей.

До этого сообщалось, что должников в России начали уведомлять о внесении в специальный реестр алиментщиков. В список попадают те, кто уже привлекался к ответственности по административным или уголовным статьям. Данный сервис стал общедоступным. Это позволит любому заинтересованному лицу проверить наличие невыполненных алиментных обязательств. Реестр также может служить дополнительной мерой «давления» на недобросовестных плательщиков.